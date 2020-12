Börsenplätze Vivoryon Therapeutics-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vivoryon Therapeutics-Aktie:

8,29 EUR -0,72% (04.12.2020, 20:02)



XETRA-Aktienkurs Vivoryon Therapeutics-Aktie:

8,29 EUR +1,34% (04.12.2020, 17:36)



ISIN Vivoryon Therapeutics-Aktie:

DE0007921835



WKN Vivoryon Therapeutics-Aktie:

792183



Ticker-Symbol Deutschland Vivoryon Therapeutics-Aktie:

PB9



Kurzprofil Vivoryon Therapeutics AG:



Die Vivoryon Therapeutics AG (ISIN: DE0007921835, WKN: 792183, Ticker-Symbol Deutschland: PB9, bald VVY) mit Hauptsitz in Halle (Saale) ist ein Unternehmen der Präzisionsmedizin mit einem fortgeschrittenen Kandidaten in der klinischen Entwicklung, das sich darauf konzentriert, Patienten Zugang zu "First-in-Class"-Therapien für altersbedingte Krankheiten zu ermöglichen.



Das Unternehmen verfügt über eine erfolgreiche Historie bei der Entwicklung marktreifer Medikamente, die auf post-translational modifizierende Enzyme gerichtet sind. Aktuelle Projekte konzentrieren sich auf die beiden Isoenzyme der Glutaminylzyklase, QPCT und QPCTL. QPCT ist das entscheidende Enzym für die Erzeugung stark neurotoxischer Pyroglutamat-Subtypen von Abeta. Seine Hemmung durch Vivoryons Leitmolekül PQ912 hat eine Phase-2a-Studie (SAPHIR) erfolgreich abgeschlossen und das Unternehmen hat ein Phase-2b-Kernprogramm initiiert.



QPCTL hingegen wurde als potenzielles Ziel in der Krebstherapie identifiziert. Die Blockierung der enzymatischen Funktion von QPTCL durch niedermolekulare Inhibitoren ist ein neuartiger therapeutischer Ansatz in der Krebsimmuntherapie, der auf dem Stummschalten des CD47/SIRP alpha-Signals beruht. Vivoryon hat eine einzigartige und außergewöhnlich starke Patentposition in Bezug auf QPCT- und QPCTL-Inhibitoren. www.vivoryon.com (04.12.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vivoryon Therapeutics-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Equity-Analyst von FMR Research, bekräftigt seine Kaufempfehlung für die Aktie des biopharmazeutisches Unternehmens Vivoryon Therapeutics AG (ISIN: DE0007921835, WKN: 792183, Ticker-Symbol Deutschland: PB9).Am 26. November 2020 habe Vivoryon angekündigt, dass der erste Patient der VIVID-Studie für die europäische Phase 2b rekrutiert worden sei. Diese Studie sei für die Behandlung der Alzheimer-Krankheit (AD) mit dem Small Molecule Varoglutamstat (PQ912) konzipiert. Diese Studie richte sich an Patienten mit leichter kognitiver Beeinträchtigung und AD im Frühstadium, wobei auch die Sicherheit und Wirksamkeit des Varoglutamstats untersucht werden solle. Die Wirksamkeitsdaten würden für 2023 erwartet.Am selben Tag habe Vivoryon bekannt gegeben, dass sie mit der IND-Zulassung (Investigational New Drug) nun in der Lage seien, das US-Phase-2-Studienprogramm für Varoglutamstat bei AD zu starten. Basierend auf der Alzheimer-Medikamentenentwicklungs-Pipeline 2020 (aus ClinicalTrials.gov) werde Varoglutamstat (PQ912) in die Kategorie der Disease-Modifying Small Molecules eingestuft, die im Vergleich zu Disease-Modifying Biologic (wie Aducanumab, Biogen) mehr Kandidaten in Phase 2 und 3 aufweise. Auch die Zulassungen der U.S. Food and Drug Administration (FDA) nach Arzneimitteltypen würden zeigen, dass die Zahl der Zulassungen für kleine Moleküle (von 1995 bis heute) signifikant sei (BioMedTracker).Im Q3/20 habe Vivoryon erwartungsgemäß keine Einnahmen erzielt. Die Kosten für Forschung und Entwicklung hätten sich im Q3/20 auf 3,6 Mio. Euro belaufen (Q3/19: 1,2 Mio. Euro). Darüber hinaus sei ein leichter Anstieg der allgemeinen und Verwaltungskosten von 0,8 Mio. Euro im Q3/19 auf 1,1 Mio. Euro im Q3/20 beobachtet worden. Folglich habe sich der Nettoverlust für den Berichtszeitraum auf 4,6 Mio. Euro im Vergleich zu 1,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum belaufen. Vivoryon habe zum Q3/20 eine Liquiditätsposition von 19,9 Mio. EUR gemeldet.Wie geplant, habe Vivoryon ihren satzungsgemäßen Sitz nach Amsterdam, Niederlande, verlegt. Voraussetzung dafür sei die Bestätigung durch die Aktionäre gewesen, die auf der ordentlichen Hauptversammlung am 30. September 2020 über diesen Vorschlag abgestimmt hätten. Vivoryon habe vom National Institutes for Health (NIH) einen Zuschuss für eine US-amerikanische Phase-2-Studie für die Alzheimer's Disease Cooperative Study (ADCS) erhalten.Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.