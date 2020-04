Euronext Paris-Aktienkurs Vivendi-Aktie:

21,34 EUR +3,44% (20.04.2020, 16:05)



ISIN Vivendi-Aktie:

FR0000127771



WKN Vivendi-Aktie:

591068



Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VVU



Euronext - Paris Ticker Symbol Vivendi-Aktie:

VIV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VIVEF



Kurzprofil Vivendi SA:



Die Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) (ehemalige Vivendi Universal) ist der größte französische Medienkonzern. Er ist in den Sektoren Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet zum Teil international aktiv. Unter den Produkten befinden sich Kommunikationsprodukte wie Fest- und Mobilfunknetze, Satelliten- und Kabelübertragung, Internetangebote, Netzwerkzugänge und Dienstleistungen sowie Medienprodukte wie Filmverzeichnisse, der Musikkonzern Universal. (20.04.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vivendi-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Medienkonzerns Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF).Der Konzernumsatz sei in Q1/2020 erneut stärker als erwartet um 11,9% (währungs- und konsolidierungsbereinigt (organisch): +4,4%) y/y gestiegen. Die Wachstumsimpulse seien dabei nach wie vor überwiegend aus dem weiterhin stark wachsenden Musikgeschäft bzw. insbesondere dem Streaming-Geschäft gekommen. Laut Vivendi habe die Corona-Pandemie in Q1/2020 nur begrenzten Einfluss auf die Umsatzzahlen gehabt. Jedoch habe der Konzern vor Auswirkungen der Pandemie im laufenden Quartal gewarnt, insbesondere bei der Werbeholding Havas, in der sich schon im März ein Abschwung abgezeichnet habe. In Bezug auf das Kerngeschäft gebe sich Vivendi optimistisch, dass die Auswirkungen hier begrenzt sein würden. Darüber hinaus sei der 10% Anteilsverkauf an der Universal Music Group in Q1 für 2,8 Mrd. Euro abgeschlossen worden.Jost habe seine Prognosen gekappt (u.a. EPS 2020e: 0,93 (alt: 1,10) Euro (berichtet) bzw. 1,03 (alt: 1,20) Euro (bereinigt); EPS 2021e: 1,12 (alt: 1,24) Euro (berichtet) bzw. 1,26 (alt: 1,38) Euro (bereinigt); DPS 2020e: 0,60 (alt: 0,65) Euro; DPS 2021e: 0,65 (alt: 0,70) Euro).Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Vivendi-Aktie. Das Kursziel werde von 28,00 Euro auf 23,50 Euro gesenkt. (Analyse vom 20.04.2020)Börsenplätze Vivendi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Vivendi-Aktie:21,27 EUR -0,19% (20.04.2020, 15:44)