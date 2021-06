Tradegate-Aktienkurs Vivendi-Aktie:

29,39 EUR +0,58% (04.06.2021, 09:36)



Euronext Paris-Aktienkurs Vivendi-Aktie:

29,25 EUR +0,14% (03.06.2021)



ISIN Vivendi-Aktie:

FR0000127771



WKN Vivendi-Aktie:

591068



Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VVU



Euronext - Paris Ticker Symbol Vivendi-Aktie:

VIV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VIVEF



Kurzprofil Vivendi SA:



Die Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) (ehemalige Vivendi Universal) ist der größte französische Medienkonzern. Er ist in den Sektoren Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet zum Teil international aktiv. Unter den Produkten befinden sich Kommunikationsprodukte wie Fest- und Mobilfunknetze, Satelliten- und Kabelübertragung, Internetangebote, Netzwerkzugänge und Dienstleistungen sowie Medienprodukte wie Filmverzeichnisse, der Musikkonzern Universal. (04.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vivendi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des französischen Medienkonzerns Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vivendi habe vor der geplanten Börsennotierung seiner Musiksparte Universal Music Group (UMG) einen weiteren Investor gefunden. Ein vom Hedgefonds-Milliardär William Ackman aufgelegter Spac stehe vor dem Kauf von zehn Prozent der Musiksparte des französischen Medienkonzerns. Die Vivendi-Aktie lege zu.UMG würde bei dem Deal mit rund 35 Milliarden Euro bewertet. Sollte das erreicht werden, würde die Bewertung über dem von Vivendi-Chef Arnaud de Puyfontaine ausgerufenen Mindestziel von 30 Milliarden Euro liegen.Vivendi wolle 60 Prozent der Anteile an der Sparte, die unter anderem Lady Gaga, Taylor Swift, Billie Eilish und The Weeknd unter Vertrag habe, bis Ende September an seine Aktionäre verteilen. Die Franzosen hätten bereits in zwei Schritten 20 Prozent der UMG-Anteile an den chinesischen Internetriesen Tencent losgeschlagen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Vivendi-Aktie: