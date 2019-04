Börsenplätze Vivendi-Aktie:



Kurzprofil Vivendi SA:



Die Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) (ehemalige Vivendi Universal) ist der größte französische Medienkonzern. Er ist in den Sektoren Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet zum Teil international aktiv. Unter den Produkten befinden sich Kommunikationsprodukte wie Fest- und Mobilfunknetze, Satelliten- und Kabelübertragung, Internetangebote, Netzwerkzugänge und Dienstleistungen sowie Medienprodukte wie Filmverzeichnisse, der Musikkonzern Universal.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vivendi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des französischen Medienkonzerns Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der französische Medienkonzern Vivendi habe die Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Eine Reaktion der Aktie gebe es trotz übertroffener Erwartungen kaum. Kein Wunder, gebe es doch wesentlich wichtigere Kurstreiber.Der Umsatz im ersten Quartal habe mit 3,46 Milliarden Euro rund elf Prozent über dem Vorjahresquartal gelegen. Analysten hätten nur mit 3,37 Milliarden Euro gerechnet.Treibender Faktor sei die hervorragende Entwicklung der Universal Music Group (UMG) gewesen. Die Musik-Tochter habe einen Umsatzzuwachs von 23 Prozent auf 1,50 Milliarden Euro erzielt. Hervorzuheben sei dabei das rasante Wachstum im Streaming-Bereich.Die Musik-Sparte, in der Vivendi 43 Prozent der Gesamterlöse erziele, dürfte künftig auch bestimmen, wohin sich die Aktie bewege. Denn Vivendi wolle mindestens die Hälfte der UMG verkaufen. Neben Liberty Media sollten auch die Beteiligungsgesellschaft KKR und der chinesische Streaming-Gigant Tencent Music Entertainment Interesse haben.In Ausgabe 11/19 habe "Der Aktionär" eine UMG-Bewertung von 35 Milliarden Dollar einer "Sum-of-the-parts"-Analyse zugrunde gelegt. Das Ergebnis: 34 Euro pro Vivendi-Aktie - was aktuell einen Kurspotenzial von knapp 30 Prozent entspreche.Wer der Empfehlung bei einem Kurs von 25,59 bereits gefolgt ist, lässt die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Wer interessiert sei, könne nach den Q1-Zahlen noch immer zugreifen. (Analyse vom 15.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link