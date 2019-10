Mit Material von dpa-AFX



25,38 EUR +0,83% (18.10.2019)



25,25 EUR +0,32% (18.10.2019)



FR0000127771



591068



VVU



VIV



VIVEF



Die Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) (ehemalige Vivendi Universal) ist der größte französische Medienkonzern. Er ist in den Sektoren Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet zum Teil international aktiv. Unter den Produkten befinden sich Kommunikationsprodukte wie Fest- und Mobilfunknetze, Satelliten- und Kabelübertragung, Internetangebote, Netzwerkzugänge und Dienstleistungen sowie Medienprodukte wie Filmverzeichnisse, der Musikkonzern Universal.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vivendi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des französischen Medienkonzerns Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vivendi habe am Donnerstag seine Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht und erneut ein sattes Umsatzwachstum verzeichnen können. Der Hauptgrund für das starke Ergebnis sei erneut die Universal Music Group gewesen - doch die Konzernperle solle verkauft werden.Vivendi habe seinen Umsatz im dritten Quartal überraschend kräftig gesteigert. Bereinigt um Währungseffekte sowie den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen hätten die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut sieben Prozent auf 3,97 Milliarden Euro zugelegt. Das sei mehr gewesen als von Analysten im Schnitt erwartet.Für das hervorragende Ergebnis sei zu großen Teilen die Universal Music Group (UMG) verantwortlich gewesen. Der Umsatz der Musiksparte sei um fast 16 Prozent gestiegen. Hervorzuheben sei mit einem Wachstum von knapp 20 Prozent das Streaming-Geschäft.Dem größten Plattenlabel der Welt helfe der Trend hin zum Musik-Streaming, denn die Musikstudios würden Lizenzgebühren von Spotify, Amazon oder Apple Music erhalten. Vorbei seien die Zeiten der Umsatzeinbußen durch Raubkopien. Der gesamten Branche sei es vor drei Jahren gelungen, den seit der Jahrtausendwende bestehenden negativen Umsatztrend umzukehren und wieder wachsende Erlöse zu verzeichnen.Vivendi plane jedoch, sich von weiteren Anteilen seiner von UMG zu trennen. Es gebe Kaufinteresse von möglichen Partnern, habe das Unternehmen im Rahmen der Q3-Konferenz mitgeteilt. Die Prüfung der UMG-Bücher durch den bisherigen Interessenten, den chinesischen Internetkonzern Tencent, werde in den kommenden Wochen beendet.In einer "Sum of the parts"-Analyse komme "Der Aktionär" bei einer konservativen UMG-Bewertung von 32 Milliarden Dollar auf rund 25 Euro je Aktie. Das entspreche ungefähr dem Kursniveau der vergangenen Monate und bilde eine gute Ausgangsbasis für die Empfehlung in Ausgabe 11/2019.Gehe man jedoch, wie die Analysten von J.P. Morgan von einer UMG-Bewertung in Höhe von 44 Milliarden Dollar aus, ergebe sich im Rahmen der "Sum of the parts"-Analyse ein äußerst bullishes Kursziel von 42 Euro. Dies dürfte jedoch zu optimistisch sein. "Der Aktionär" gehe unverändert von einem Kursziel von 34 Euro aus.Damit heiße es weiterhin abwarten, welchen Preis Tencent und andere Interessenten für die UMG-Anteile Zahlen möchten.Anleger bleiben dabei, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.10.2019)