Kurzprofil Vita 34 AG:



Vita 34 (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) in Leipzig wurde 1997 als erste private Nabelschnurblutbank Europas gegründet und bietet als Komplettanbieter für Kryokonservierung die Entnahmelogistik, die Aufbereitung und die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe an. Mehr als 215.000 Kunden aus Deutschland und weiteren 20 Ländern haben bereits mit einem Stammzelldepot bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Kinder vorgesorgt. Und mit bereits 37 Anwendungen konnte Vita 34 die hohe Qualität der eingelagerten Stammzellpräparate bestätigen.



Dabei gleichermaßen vereint, sehen sich Mitarbeiter und Führungskräfte in ihrem Glauben an Fortschritt und Innovation in der Stammzellentherapie. In ihr steckt enormes medizinisches Potenzial und diese Entwicklung möchte Vita 34 aktiv mitgestalten. Dazu gehört nicht nur besonderes berufliches Know-how aus den Bereichen der Chemie, der Biologie und der Biotechnologie sowie der Medizin, sondern auch der Mut und die Weitsicht ein Unternehmen im Spannungsfeld zwischen Forschung und Wirtschaft sicher, innovativ und mit stetem Wachstum in die Zukunft zu führen. (18.05.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF).Vita 34 habe jüngst Q1-Zahlen veröffentlicht und damit auch die Guidance für das laufende Geschäftsjahr bestätigt.Vita 34 habe im Jahresauftaktquartal Erlöse i.H.v. 4,7 Mio. Euro erzielt, die leicht unter Vorjahr (4,8 Mio. Euro) und den Analystenerwartungen gelegen hätten (MONe: 4,9 Mio. Euro). Auf Ergebnisebene hätten die erhöhten Marketing- und Vertriebskosten (+9,2% yoy) belastet, die jedoch in den Folgequartalen auch wieder zu organischem Wachstum führen sollten. Das EBITDA sei daher mit 1,2 Mio. Euro entgegen der Analystenerwartungen leicht niedriger ausgefallen als im Vorjahr (Vj.: 1,3 Mio. Euro; MONe: 1,4 Mio. Euro). Bei im Vorjahresvergleich weitestgehend konstanten Abschreibungen (0,6 Mio. Euro) sowie Finanz- und Steueraufwendungen (-0,1 Mio. Euro bzw. -0,2 Mio. Euro) belaufe sich das Periodenergebnis auf 0,4 Mio. Euro (Vj.: 0,5 Mio. Euro). Die etwas schwächere Ertragsentwicklung zeige sich ebenfalls beim operativen Cashflow, der auch aufgrund einer erhöhten Vorratshaltung mit 0,7 Mio. Euro deutlicher unter Vorjahr liege (1,2 Mio. Euro). Allerdings halte Markmann diese Vorsichtsmaßnahme zur sicheren Versorgung mit herstellungsrelevanten Materialien in Zeiten mit erhöhter Unsicherheit der Lieferketten für sinnvoll. Insgesamt seien die Liquiden Mittel aber dennoch auf einem sehr komfortablen Niveau geblieben (9,1 Mio. Euro).Für das laufende Geschäftsjahr gehe der Vorstand nach wie vor von einem Umsatz zwischen 19,0 und 21,0 Mio. Euro sowie einem EBITDA in der Bandbreite von 4,8 bis 5,8 Mio. Euro aus. So deute der Auftragseingang seit April trotz der "Corona-Krise" auf eine lineare Umsatzentwicklung hin und verdeutliche nach Erachten des Analysten die konjunkturelle Unabhängigkeit des Geschäftsmodells. Seit Anfang Mai sei nun auch der Außendienst wieder aktiv, sodass spätestens ab Q3 eine Rückkehr zum Umsatz- und Ergebniswachstum realistisch scheine. Der Analyst halte daher auch an seinen Prognosen fest.Unabhängig von den kurzfristigen Herausforderungen im aktuellen Marktumfeld könnte die Corona-Pandemie für Vita 34 nach Erachten des Analysten auch einen positiven Effekt beinhalten. Mit verschiedenen klinischen Studien werde derzeit nach einer Behandlungsart für die COVID-19-Pneumonie geforscht. Da einige dieser Studien auch auf Zellmaterial aus Nabelschnurgewebe basieren würden, könnte das regenerative Potenzial von Stammzellen aus Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe zusätzliche Aufmerksamkeit erhalten und einen Anstieg der Einlagerungszahlen nach sich ziehen. Ein ähnliches Phänomen sei im Jahr 2010/2011 zu beobachten gewesen, als Vita 34 von einer erhöhten medialen Berichterstattung rund um das Thema Stammzellforschung profitiert habe (Neukundenzahl 2011: +63%).Nach Fortschreibung seines DCF-Modells bestätigt Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, daher seine Kaufempfehlung mit leicht erhöhtem Kursziel von 15,00 Euro (zuvor: 14,50 Euro). (Analyse vom 18.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link