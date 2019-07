Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Vita 34-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

12,00 EUR +1,69% (29.07.2019, 09:50)



ISIN Vita 34-Aktie:

DE000A0BL849



WKN Vita 34-Aktie:

A0BL84



Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

V3V



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

VTIAF



Kurzprofil Vita 34 AG:



Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) mit Sitz in Leipzig ist die größte und erfahrenste Stammzellbank im deutschsprachigen Raum. Das 1997 gegründete Unternehmen ist Spezialist für die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und -gewebe zur medizinischen Vorsorge sowie für die Herstellung von Stammzelltransplantaten aus Nabelschnurblut. Gegenwärtig wird das Nabelschnurblut und -gewebe von rund 150.000 Kindern aus Deutschland und weiteren europäischen sowie außereuropäischen Ländern bei Vita 34 gelagert. Mit bereits 30 Anwendungen von zuvor im eigenen Kryolager aufbewahrten und für die medizinische Therapie hochwertig aufbereiteten Stammzelldepots kann Vita 34 die große Qualität ihrer Stammzellpräparate eindrucksvoll bestätigen. (29.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF).Vita 34 habe in den letzten Wochen nach Erachten des Analysten zu Unrecht unter einer sich eintrübenden gesamtwirtschaftlichen Stimmung gelitten. Da das Geschäftsmodell von Vita 34 als nicht zyklisch und auch nicht abhängig von speziellen Branchen gelte, gehe Markmann von einer erfreulichen operativen Entwicklung in Q2 sowie der Bestätigung der Jahresziele aus.Ergebnisverbesserung sollte sich in Q2 fortsetzen: Im zweiten Quartal erwarte Markmann leicht rückläufige Erlöse (MONe: -2,0%). Weiterhin schwach dürfte hierbei insbesondere die Entwicklung in Südost-Europa sein, da dort die vertrieblichen Umstrukturierungen aus 2018 noch nicht vollständig aufgeholt worden seien. Allerdings gehe Markmann hier mittelfristig weiterhin von einer Rückkehr auf den Wachstumspfad aus.Deutlich besser sollte die Entwicklung in der Kernregion (DACH) verlaufen sein. Hier dürften positive Effekte aus den durchgeführten Marketingmaßnahmen in Form von Out-of-HomeWerbung in einigen deutschen Großstädten zum Tragen kommen. Da diese Region margenstärker sei, rechne Markmann mit positiven Auswirkungen auf das Ergebnis. Darüber hinaus sollten, wie auch bereits in Q1, die durchgeführten Umstrukturierungsmaßnahmen in Skandinavien sowie eine hohe Kostendisziplin der Verwaltungskosten ergebnisseitig für Auftrieb sorgen. Insgesamt gehe Markmann in Q2 von einem EBITDA i.H.v. 1,4 Mio. Euro (Vj.: 0,9 Mio. Euro) respektive einer EBITDA-Marge von 27,1% (Vj.: 18,2%) aus. Da der Analyst in H2 mit höheren F&E-Aufwendungen durch die Entwicklung neuer Produkte im Bereich der Kryokonservierung von Immunzellen aus peripherem Blut rechne, dürfte das Margenniveau etwas zurückgehen. Er lasse seine Prognosen daher unverändert.Vor dem Hintergrund von ihm erwarteter erfreulicher Q2-Zahlen halte Markmann den Kursrücksetzer der vergangenen Wochen (3M relativ zum CDAX: -14,1%) für ungerechtfertigt.Mit unverändertem Kursziel von 17,50 Euro bestätigt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, daher seine Kaufempfehlung für die Vita 34-Aktie und erachtet das aktuelle Kursniveau als attraktive Einstiegsgelegenheit in ein weitestgehend konjunkturunabhängiges Geschäftsmodell. (Analyse vom 29.07.2019)