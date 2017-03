Börsenplätze Vita 34-Aktie:



Kurzprofil Vita 34 AG:



Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) wurde 1997 als erste private Nabelschnurblutbank in Europa gegründet und bietet als Komplettanbieter die Entnahmelogistik, Aufbereitung und Einlagerung von Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe an. Grundlage für die erfolgreiche Arbeit ist eine hervorragende Position im technologischen Segment der Kryokonservierung. Dabei werden Zellen und Gewebe bei Temperaturen um minus 190 Grad Celsius am Leben erhalten und können bei Bedarf im Rahmen einer medizinischen Therapie eingesetzt werden. Mehr als 123.000 Familien nutzen bereits dieses Angebot und haben mit einem Stammzelldepot bei Vita 34 vorgesorgt. (14.03.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF).Vita 34 habe gestern vorläufige Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2016 vorgelegt, nachdem am 01.02. bereits vorläufige Umsatzerlöse berichtet worden seien. Vergangene Woche habe Markmann im Rahmen eines Unternehmensbesuchs mit dem Management außerdem über die weiteren Wachstumsperspektiven gesprochen.Die Umsatzerlöse seien in 2016 auf 16,3 Mio. Euro gestiegen (+15%, MONe: 15,9 Mio. Euro) und hätten somit etwas über der Analystenschätzung gelegen. Das deutliche Wachstum war primär getrieben durch die erhöhte Zahl der neu eingelagerten Stammzelldepots aufgrund der in 2015 erfolgten Akquisitionen, so Henrik Markmann, Analyst der Montega AG. Die EBITDA-Marge habe mit 14,1% ebenfalls über der Analystenprognose und der Guidance (8 bis 12%) gelegen. Dies sei einerseits auf das höhere Umsatzniveau, andererseits jedoch auch auf die schneller als geplant voranschreitende Integration der akquirierten Gesellschaften (u.a. der noch defizitären Stemcare) zurückzuführen.Das Management erwarte für 2017 angesichts der Erweiterung der Absatzregionen sowie einer stärkeren Durchdringung bestehender Märkte eine Umsatzsteigerung um 7 bis 10%. Die EBITDA-Marge solle dabei mit ca. 15% stabil bleiben. Die Guidance dürfte von zu erwartenden Sondereffekten geprägt sein und nicht alleine durch operative Verbesserungen erreicht werden können. Der Analyst bleibe daher vorerst mit seinen Prognosen darunter. Klarheit hierzu sollte der GB Ende März bringen.Die besser als erwartet ausgefallenen Zahlen für 2016 würden bereits den Erfolg der eingeschlagenen Wachstumsstrategie reflektieren. Die EBITDA-Entwicklung zeige außerdem, dass auch die Integration der akquirierten Gesellschaften erfolgreich verlaufe.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher die Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 7,50 Euro. (Analyse vom 14.03.2017)