Xetra-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

15,65 EUR -0,63% (04.07.2018, 14:02)



Tradegate-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

15,60 EUR -0,32% (04.07.2018, 13:34)



ISIN Vita 34-Aktie:

DE000A0BL849



WKN Vita 34-Aktie:

A0BL84



Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

V3V



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

VTIAF



Kurzprofil Vita 34 AG:



Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) mit Sitz in Leipzig ist die größte und erfahrenste Stammzellbank im deutschsprachigen Raum. Das 1997 gegründete Unternehmen ist Spezialist für die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und -gewebe zur medizinischen Vorsorge sowie für die Herstellung von Stammzelltransplantaten aus Nabelschnurblut. Gegenwärtig wird das Nabelschnurblut und -gewebe von rund 150.000 Kindern aus Deutschland und weiteren europäischen sowie außereuropäischen Ländern bei Vita 34 gelagert. Mit bereits 30 Anwendungen von zuvor im eigenen Kryolager aufbewahrten und für die medizinische Therapie hochwertig aufbereiteten Stammzelldepots kann Vita 34 die große Qualität ihrer Stammzellpräparate eindrucksvoll bestätigen. (04.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Stammzellbank Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) unter die Lupe.Vor Kurzem sei das Papier der Stammzellbank kräftig unter die Räder gekommen. Den Kursrückfall von 15 auf unter 13 Euro hätten die Vita-Bullen allerdings schnell genutzt - inzwischen notiere der Hot-Stock aus AKTIONÄR-Ausgabe 39/2016 wieder deutlich über dem Kursniveau vom Juni. Der Kursanstieg sei auf frische Kaufempfehlungen seitens Montega und Warburg zurückzuführen.Im Zuge der scharfen Korrektur habe der Biotech-Titel die 200-Tage-Linie erfolgreich getestet. Spannend bleibe bei Vita 34, was die Großaktionäre planen würden. Nach dem Einstieg der polnischen Stammzellbank PBKM habe sich diese mit dem Ex-CEO André Gerth verbündet. Gemeinsam würden die Investoren nun 11,58 Prozent an Vita 34 halten.Engagierte Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.07.2018)Börsenplätze Vita 34-Aktie: