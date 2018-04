Tradegate-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

13,65 EUR -2,85% (18.04.2018, 16:25)



ISIN Vita 34-Aktie:

DE000A0BL849



WKN Vita 34-Aktie:

A0BL84



Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

V3V



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

VTIAF



Kurzprofil Vita 34 AG:



Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) mit Sitz in Leipzig ist die größte und erfahrenste Stammzellbank im deutschsprachigen Raum. Das 1997 gegründete Unternehmen ist Spezialist für die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und -gewebe zur medizinischen Vorsorge sowie für die Herstellung von Stammzelltransplantaten aus Nabelschnurblut. Gegenwärtig wird das Nabelschnurblut und -gewebe von rund 150.000 Kindern aus Deutschland und weiteren europäischen sowie außereuropäischen Ländern bei Vita 34 gelagert. Mit bereits 30 Anwendungen von zuvor im eigenen Kryolager aufbewahrten und für die medizinische Therapie hochwertig aufbereiteten Stammzelldepots kann Vita 34 die große Qualität ihrer Stammzellpräparate eindrucksvoll bestätigen. (18.04.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) unter die Lupe.Beim Leipziger Nabelschnurblutbank habe sich ein neuer Großaktionär mit über 3% eingekauft. Es handle sich dabei um die Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM), die größte Stammzellbank in Polen. PBKM sei eng mit der FamiCord-Gruppe verknüpft, die zu den internationalen Konkurrenten der Vita 34 AG gehöre.Was sich die PBKM vom Einstieg bei den Leipzigern wirklich verspreche, bleibe abzuwarten. Laut einem Artikel von rynekzdrowia.pl schließe die polnische Stammzellbank die Aufstockung von Vita 34-Aktien nicht aus. Zudem sei die Expansion eine Säule der Entwicklungsstrategie. Die Story rund um Vita 34 sei weiterhin hochspannend. "Der Aktionär" bleibe am Ball und rate Anlegern, kein Stück aus der Hand zu geben, so Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.04.2018)Börsenplätze Vita 34-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vita 34-Aktie:13,70 EUR -2,49% (18.04.2018, 16:25)