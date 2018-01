Tradegate-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

14,35 EUR +3,24% (12.01.2018, 16:01)



ISIN Vita 34-Aktie:

DE000A0BL849



WKN Vita 34-Aktie:

A0BL84



Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

V3V



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

VTIAF



Kurzprofil Vita 34 AG:



Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) mit Sitz in Leipzig ist die größte und erfahrenste Stammzellbank im deutschsprachigen Raum. Das 1997 gegründete Unternehmen ist Spezialist für die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und -gewebe zur medizinischen Vorsorge sowie für die Herstellung von Stammzelltransplantaten aus Nabelschnurblut. Gegenwärtig wird das Nabelschnurblut und -gewebe von rund 150.000 Kindern aus Deutschland und weiteren europäischen sowie außereuropäischen Ländern bei Vita 34 gelagert. Mit bereits 30 Anwendungen von zuvor im eigenen Kryolager aufbewahrten und für die medizinische Therapie hochwertig aufbereiteten Stammzelldepots kann Vita 34 die große Qualität ihrer Stammzellpräparate eindrucksvoll bestätigen. (12.01.2018/ac/a/nw)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) waren zuletzt auffällige Insiderkäufe zu beobachten.Aufsichtsratsmitglied Frank Köhler hat zum 10.01.2018 ein Paket von rund 10.248 Vita 34-Aktien zum Kurs von 12,84 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 131.593 EUR entspricht. Am 14.09.2017 hat er schon 20.000 Stück zum Kurs von 8,50 EUR gekauft. Das Transaktionsvolumen hat 170.000 EUR betragen.Offenbar ist Köhler zuversichtlich für den weiteren Geschäftsverlauf des Unternehmens. Wie Vita 34 am 23.11.2017 mitgeteilt hat, ist das Unternehmen nach der erfolgreich abgeschlossenen Akquisition von Seracell in Q3 deutlich gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 39,5% auf 5,6 Mio. Euro (Q3/2016: 4,0 Mio. Euro). Die Zahl der Nabelschnurblut Neueinlagerungen in Deutschland stieg um ca. 40% auf insgesamt 1.129 zu (Q3/2016: 805). Das EBITDA wuchs überproportional um 50,1% auf 1,1 Mio. Euro (Q3/2016: 0,7 Mio. Euro), wodurch die EBITDA-Marge von 18,5% auf 19,9% kletterte. Das Periodenergebnis lag infolge erhöhter Abschreibungen aus der Akquisition mit 0,2 Mio. Euro leicht unter Vorjahresniveau (Q3/2016: 0,3 Mio. Euro). Die liquiden Mittel vervielfachten sich infolge der vollzogenen Kapitalerhöhungen, vor Zahlung der zweiten Kaufpreisrate, auf 10,6 Mio. Euro (Q3/2016: 2,6 Mio. Euro).Börsenplätze Vita 34-Aktie:14,30 EUR +3,62% (12.01.2018, 15:40)