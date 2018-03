Börsenplätze Vita 34-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

13,80 EUR -2,47% (28.03.2018, 15:33)



Tradegate-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

13,95 EUR -1,76% (28.03.2018, 15:29)



ISIN Vita 34-Aktie:

DE000A0BL849



WKN Vita 34-Aktie:

A0BL84



Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

V3V



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

VTIAF



Kurzprofil Vita 34 AG:



Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) mit Sitz in Leipzig ist die größte und erfahrenste Stammzellbank im deutschsprachigen Raum. Das 1997 gegründete Unternehmen ist Spezialist für die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und -gewebe zur medizinischen Vorsorge sowie für die Herstellung von Stammzelltransplantaten aus Nabelschnurblut. Gegenwärtig wird das Nabelschnurblut und -gewebe von rund 150.000 Kindern aus Deutschland und weiteren europäischen sowie außereuropäischen Ländern bei Vita 34 gelagert. Mit bereits 30 Anwendungen von zuvor im eigenen Kryolager aufbewahrten und für die medizinische Therapie hochwertig aufbereiteten Stammzelldepots kann Vita 34 die große Qualität ihrer Stammzellpräparate eindrucksvoll bestätigen. (28.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF).Vita 34 habe heute den Bericht für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht. Im Schlussquartal habe Vita 34 erwartungsgemäß an das starke Wachstum des Q3 anknüpfen können und habe auf Gesamtjahressicht einen Umsatzanstieg von 17,8% auf 19,2 Mio. Euro erreicht. Zurückzuführen sei diese Entwicklung primär auf die gestiegene Anzahl von neu eingelagerten Stammzelldepots nach der erfolgreichen Übernahme des Wettbewerbers Seracell. Ende 2017 habe Vita 34 dadurch den Einlagerungsbestand signifikant um knapp 40% auf etwa 215.000 erhöht (Vj.: 155.000).Das EBITDA sei im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgrund von Einmaleffekten aus der Konsolidierung der Seracell um knapp 20% auf 1,8 Mio. Euro zurückgegangen. Die angefallenen Aufwendungen würden Transaktionskosten von 0,3 Mio. Euro sowie Integrationskosten inklusive Abfindungen und Abstandszahlungen in Höhe von 0,7 Mio. Euro beinhalten. Zusätzlich seien einmalige Kosten aufgrund von Managementveränderungen von 0,4 Mio. Euro angefallen. Adjustiert um diese Effekte hätte das EBITDA etwa 3,2 Mio. Euro betragen, was einer überproportionalen Ergebnisverbesserung von rund 40% entsprochen hätte.Vita 34 sollte es weiterhin gelingen, den Markt aktiv zu konsolidieren. Der Analyst rechne noch im laufenden Jahr mit einer Übernahme. Darüber hinaus habe der Vorstand Impulse für weiteres organisches Wachstum angekündigt. Treiber seien zunehmende Anwendungen von Zellpräparaten im Bereich der personalisierten Medizin sowie der Aufbau öffentlicher Stammzellbanken in europäischen Ländern. Ergebnisseitig dürfte insbesondere die Hebung weiterer Kostenoptimierungspotenziale bei Tochtergesellschaften für positiven Newsflow sorgen. Infolgedessen erwarte Vita 34 für das laufende Jahr Umsatzerlöse zwischen 21,0 und 23,0 Mio. Euro sowie ein EBITDA zwischen 4,0 und 4,6 Mio. Euro.Das Rating "halten" und das Kursziel von 14,00 Euro belässt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, für die Vita 34-Aktie jedoch vorerst unverändert. (Analyse vom 28.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link