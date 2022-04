Börsenplätze Viscom-Aktie:



Kurzprofil Viscom AG:



Die Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) ist ein führender europäischer Hersteller von automatischen Inspektionssystemen für die industrielle Fertigung in der Elektronikindustrie mit dem Schwerpunkt im Bereich der automatischen Serien-Inspektion für die Prüfung von elektronischen Baugruppen. Die Prüfung erfolgt durch einen computergestützten optischen (AOI) oder röntgentechnischen (AXI) Abgleich der Prüfobjekte mit den im Inspektionssystem definierten Anforderungen und Mustern, zum Beispiel im Hinblick auf Vollständigkeit der Bestückung einer elektronischen Baugruppe, Korrektheit der Lötverbindungen oder Materialfehler.



Neben diesen für die Baugruppen-Fertigung in Serie hergestellten Prüfsystemen wird das Produktspektrum von Viscom um automatische Sonder-Inspektionssysteme ergänzt, die für kundenspezifische Anforderungen (z.B. die Prüfung von Motorteilen) entwickelt und produziert werden. (29.04.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Viscom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lieferketten- und Logistikprobleme hätten Viscom 2021 zwar etwas ausgebremst. Trotz aller Unsicherheiten wolle der Vorstand dank der "spürbaren positiven Signale aus den Wachstumsbranchen Batterie und Elektromobilität" auch im laufenden Jahr wachsen. Wann nehme der Nebenwert den Fuß von der viel zitierten Bremse?2021 sei abgehakt. Am Ende seien die Umsätze bei Viscom um knapp 30 Prozent auf 79,8 Millionen Euro gestiegen. Beim EBIT sei dem Spezialisten für automatische Inspektionssysteme für die industrielle Fertigung in der Elektronikindustrie mit 4,2 Millionen Euro (Vorjahr: minus 5,98 Millionen Euro) die Rückkehr in die Gewinnzone gelungen.Anleger sollten den Blick nach vorne richten. Nach der Einführung neuer Systeme zur Inline-Röntgeninspektion könnten in Zukunft auch neue Marktsegmente wie Elektromobilität, neue Energien und Telekommunikation angesteuert werden. Aber auch die Prüfung von Mobile Devices (Tablets, Smartphones und Wearables) sowie von Batteriezellen stünden im Fokus. Hier könnten neben Knopfzellen und Rundzellen auch sogenannte Pouchzellen geprüft werden, die in Smartphones, Notebooks und in E-¬Autos eingesetzt würden.Bisher friste die Aktie an der Börse eine Art Schattendasein. Dabei adressiere Viscom absolute Wachstumsmärkte und befinde sich auf einem operativen Wachstumskurs. Die Aktie dürfte daher schon bald den Fuß von der Bremse nehmen und Kurs auf die 14-Euro-Marke nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link