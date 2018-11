Börsenplätze Viscom-Aktie:



Die Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) ist ein führender europäischer Hersteller von automatischen Inspektionssystemen für die industrielle Fertigung in der Elektronikindustrie mit dem Schwerpunkt im Bereich der automatischen Serien-Inspektion für die Prüfung von elektronischen Baugruppen. Die Prüfung erfolgt durch einen computergestützten optischen (AOI) oder röntgentechnischen (AXI) Abgleich der Prüfobjekte mit den im Inspektionssystem definierten Anforderungen und Mustern, zum Beispiel im Hinblick auf Vollständigkeit der Bestückung einer elektronischen Baugruppe, Korrektheit der Lötverbindungen oder Materialfehler.



Neben diesen für die Baugruppen-Fertigung in Serie hergestellten Prüfsystemen wird das Produktspektrum von Viscom um automatische Sonder-Inspektionssysteme ergänzt, die für kundenspezifische Anforderungen (z.B. die Prüfung von Motorteilen) entwickelt und produziert werden. (21.11.2018/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Viscom-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C).Die "Book-to-bill-Ratio" per 30.09.18 deute mit knapp 112% beim Spezialmaschinenbauer Viscom auf Expansion auch und erst recht im Schlussquartal 2018 hin, so die Aktienexperten. Es sei in der kumulierten 9M/18-Sicht gelungen, neue Topline-Rekorde bei Ordereingang, Bestellvorrat und Umsatz zu erzielen, würden die Experten vorrechnen, und auf die Frühindikatoren zeigen, die unverändert ein expansives Bild für die kommenden Monate gezeichnet hätten.Der Geschäftsverlauf in Q3/18 sei unerwartet gewesen; die Umsatzlegung - und damit auch die Profitabilität - hätten nicht die Zielstellung der EQUI.TS- erreicht Analysten. Ein anderes Bild ergebe sich aber für das Gesamtleistungsplus, also inklusive der Anarbeitungen, das um ca. 7% gewachsen sei. Ein sehr starkes Q4/18 stehe also bevor, dass die realistische Chance auf die Erreichung des Guidance-Korridors eröffne, so die jüngste Analyse der Research-Boutique.Der Aktienkurs habe auf die unsicheren Mittelfristaussichten überreagiert und stelle sich eher auf rückläufige Erlöse und Gewinne im Geschäftsjahr 2019 ein, was die Aktienexperten für zu pessimistisch erachten würden.Jenseits des sich abzeichnenden Übergangsjahres 2019 erwarte die Research-Boutique ein deutliches Anziehen der Kundennachfrage, die durch die angekündigte Investitionswelle im Zusammenhang mit der Digitalisierung und Elektrifizierung der Pkw-Märkte entstünde. Dabei sei der regulatorische Rahmen zeitlich sehr eng gesetzt. Mit einem nun vorsichtigeren Grundton passe sich der Zielkurs an.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Viscom-Aktie. (Analyse vom 21.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link