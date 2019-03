Börsenplätze Viscom-Aktie:



Kurzprofil Viscom AG:



Die Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) ist ein führender europäischer Hersteller von automatischen Inspektionssystemen für die industrielle Fertigung in der Elektronikindustrie mit dem Schwerpunkt im Bereich der automatischen Serien-Inspektion für die Prüfung von elektronischen Baugruppen. Die Prüfung erfolgt durch einen computergestützten optischen (AOI) oder röntgentechnischen (AXI) Abgleich der Prüfobjekte mit den im Inspektionssystem definierten Anforderungen und Mustern, zum Beispiel im Hinblick auf Vollständigkeit der Bestückung einer elektronischen Baugruppe, Korrektheit der Lötverbindungen oder Materialfehler.



Neben diesen für die Baugruppen-Fertigung in Serie hergestellten Prüfsystemen wird das Produktspektrum von Viscom um automatische Sonder-Inspektionssysteme ergänzt, die für kundenspezifische Anforderungen (z.B. die Prüfung von Motorteilen) entwickelt und produziert werden. (29.03.2019/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Viscom-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C).Viscom AG habe am 19.03.2019 erstmals ihre Guidance für das Geschäftsjahr 2019 vorgestellt und plane mit einem Jahresumsatz zwischen EUR 94 bis EUR 100 Mio. Die EBIT-Marge solle - nachdem diese Kennzahl im Gj. 2018 11,7% erreicht habe - zwischen 10 und 13% liegen, was einem EBIT zwischen EUR 9,4 und EUR 13,0 Mio. entspräche.Ursächlich für diese, nach Ansicht der Researcher, vorsichtige Herangehensweise sei die sich seit geraumer Zeit eintrübende Konjunktureinschätzung und die ihrer Ansicht nach geringe Visibilität über die Jahresmitte 2019 hinaus. Diese Rahmenbedingungen würden die Analysten auch in ihre nachgeschärften Schätzung einfließen lassen.Der Geschäftsverlauf in Q4/18 sei sehr lebhaft gewesen. Daran dürfte sich ein erfreuliches Q1/19 anschließen, zumal die ins Q1/19 verschobenen Auslieferungen zu einem anfänglichen Ergebnisschub führen dürften. Zusammengenommen könnte - so die Meinung der EQUI.TS-Analysten - das H1/19 in Gänze also erfreulich verlaufen, denn es lägen Bestellungen in Rekordhöhe vor.Der Aktienkurs hätte - so die EQUI.TS-Analysten - auf die unsicheren Mittelfristaussichten überreagiert und preise sogar rückläufige Gewinne im Geschäftsjahr 2019 ein, was sie für zu pessimistisch erachten würden.Gleichwohl, noch herrscht keine hinreichende konjunkturelle Visibilität, also raten Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, zum Kauf der Viscom-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin EUR 22,80. (Analyse vom 29.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link