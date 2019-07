Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

160,02 EUR +0,14% (22.07.2019, 08:52)



Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

161,22 EUR (19.07.2019)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

179,24 USD -0,71% (19.07.2019)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie: A0NC7B

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (22.07.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Visa: Ungebrochene Aufwärtsdynamik - ChartanalyseSeit Jahresbeginn dominiert bei den Aktien von Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) ein imposanter Aufwärtstrend, der seinen Ausgangspunkt bei 121,60 USD hatte und bereits Mitte März über das damalige Rekordhoch bei 151,56 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zunächst habe der Anstieg bis 165,74 USD gereicht. An dieser Stelle habe sich im Mai ein kurzfristiges Doppelhoch ausgebildet, das von den Bullen im Rahmen einer weiteren Kaufwelle durchbrochen worden sei. Diesem Kaufsignal sei eine weitere Rallyphase gefolgt, die sich in den letzten Wochen bis an das Kursziel bei 178,00 USD ausgedehnte hab. Nach einer kurzen Seitwärtsbewegung sei auch diese Hürde überschritten und das Kursziel bei 183,00 USD angesteuert worden. Am vergangenen Freitag sei die Marke fast schon erreicht worden, ehe eine leichte Korrektur eingesetzt habe.Ausblick: Der Aufwärtstrend der Aktien von Visa erreiche schwindelerregende Höhen. Kurzfristig könnte es daher zu Gewinnmitnahmen und in der Folge zu einer Gegenbewegung kommen.Die Long-Szenarien: Sollte der Wert jetzt unter das Zwischentief bei 178,58 USD zurücksetzen, könnte dies den Auftakt für eine Korrektur bis 175,00 USD bilden. An dieser Stelle könnte der Wert wieder nach Norden drehen und bis 181,84 USD steigen. Werde dieses Hoch und das Kursziel bei 183,00 USD ebenfalls dynamisch überschritten, wäre ein weiteres Kaufsignal aktiviert. Im Anschluss dürfte eine Kaufwelle bis 187,00 USD einsetzen. Oberhalb dieser Marke wäre mittelfristig bereits mit anziehenden Notierungen bis an die 195,00 USD-Marke zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: