Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

145,08 EUR -0,07% (16.05.2019, 08:25)



Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

145,50 EUR (15.05.2019)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

162,79 USD +1,61% (15.05.2019)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (16.05.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Visa: Rally setzt sich fort - ChartanalyseEnde Dezember wurde eine mehrmonatige Verkaufswelle bei den Aktien von Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) an der 121,60 USD-Marke gestoppt und mit der Rückeroberung der Unterstützung bei 129,64 USD ein neuer übergeordneter Aufwärtstrend entfacht, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dieser habe den Wert Ende Februar über den Widerstand bei 145,72 USD ausbrechen lassen. Im Anschluss an eine kurzfristige Korrektur habe sich der Anstieg in Richtung des damaligen Allzeithochs bei 151,56 USD fortgesetzt, welches Mitte März überschritten worden sei. In der Folge dieses Kaufsignals seien die Aktien auf einen neuen Höchststand bei 156,82 USD gestiegen. Bereits Anfang April sei auch diese Marke aus dem Markt genommen und der Aufwärtstrend bis 165,74 USD fortgeführt worden. Ausgehend von diesem neuen Höchststand habe ein Rücklauf an die 156,82 USD-Marke eingesetzt, die von den Käufern am vergangenen Montag zum Einstieg genutzt worden sei. Seither ziehe der Wert erneut in Richtung Rekordhoch an.Ausblick: Die Aktien von Visa hätten den Kursrückgang der letzten Wochen augenscheinlich gut überstanden. Eine Fortsetzung der Rally sei damit weiter zu präferieren.Die Long-Szenarien: Bei 163,00 USD warte noch eine kleinere Hürde auf die Bullen. Sollte die Marke überschritten werden, stünde einem Angriff auf die 165,74 USD-Marke nichts mehr im Wege. Bei einem Ausbruch über das neue Rekordhoch könnte sich die Rally zunächst bis 168,00 USD ausdehnen. Oberhalb dieses Kursziels wäre ein Anstieg bis 172,00 USD zu erwarten. Mittelfristig könnte der Wert oberhalb von 165,74 USD sogar bis 180,00 USD steigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: