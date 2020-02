Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

181,64 EUR -1,52% (25.02.2020, 11:28)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

198,79 USD -4,80% (24.02.2020, 22:00)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (25.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Visa notiere deutlich im Minus. Das sei ein Wert, der in den vergangenen Monaten und Jahren gut gelaufen sei. Der Aktienprofi verweise darauf, dass die Visa-Aktie gestern auf der 50-Tage-Linie aufgesetzt habe. Das spreche dafür, dass man bei dem Titel erst mal eine Erholung sehen könnte. Wenn nicht, dann gebe es unten genügend Material, wo der Wert aufsetzen könnte. Bei Visa halte sich alles in Grenzen. Die 200-Tage-Linie laufe jetzt bei etwa 180 USD. Die Visa-Aktie könnte noch ca. 10% verlieren und da hätte man vielleicht noch die Möglichkeit, hier günstiger zum Zug zu kommen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.02.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:180,20 EUR -1,64% (25.02.2020, 11:50)