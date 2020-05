Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

ISIN Visa-Aktie:

WKN Visa-Aktie:

Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

NYSE-Symbol Visa-Aktie:

Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (22.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienenalyse die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Die Menschen in Deutschland würden in der Corona-Krise versuchen, Zahlungen mit Bargeld so oft es gehe zu vermeiden. Das habe eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom ergeben. Zu den großen Profiteuren dieser Entwicklung gehöre der Marktführer Visa.Visa spiele der Trend zum kontaktlosen Bezahlen voll in die Karten. Das Unternehmen und seine Technik würden in der Post-Corona-Zeit im Leben vieler Millionen Menschen eine noch größere Rolle spielen. Der Vorteil in der Krise: Während z.B. American Express selbst der Emittent sei und deswegen in Vorleistung gehe, lasse Visa (und auch der große Konkurrent MasterCard) seine Karten von Banken herausgeben. "Der Aktionär" erhöhe sein Kursziel auf 200 Euro. Der neuer Stoppkurs laute 140 Euro, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienenalyse. (Analyse vom 22.05.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Visa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:175,00 EUR +0,01% (22.05.2020, 15:03)