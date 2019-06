Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

145,08 EUR -0,07% (16.05.2019, 08:25)



Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

152,20 EUR -0,43% (17.06.2019, 09:33)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

169,66 USD +0,18% (14.06.2019, 22:00)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (17.06.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Visa: Die Bullen stehen wieder in den Startlöchern - ChartanalyseEnde Dezember endete bei den Aktien von Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) eine dreiteilige Korrekturphase mit einem Tief bei 121,60 USD, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seither hätten die Bullen den Wert wieder fest im Griff und ihn bereits im März über das damalige Allzeithoch bei 151,56 USD katapultiert. Nachdem der Aufwärtstrend bei 165,74 USD abgeebbt und in eine Konsolidierung übergegangen sei, sei zunächst das Zwischenhoch bei 156,82 USD getestet worden. Es sei ein weiterer Angriff auf die neue Höchstmarke gefolgt, die jedoch im Mai zunächst nicht überwunden worden sei. Die anschließende zweite Korrekturbewegung habe wiederum bei 156,82 USD geendet. Das somit entstandene bullishe Doppeltief sei zum Ausgangspunkt für eine Kaufwelle worden, die diesmal zum dynamischen Ausbruch über 165,74 USD geführt habe. Wie in der Analyse vom 16. Mai erwartet, habe der Anstieg über 165,74 USD für eine Kaufwelle an das Kursziel bei 172,00 USD gesorgt. Auf diesem Niveau habe in der vergangenen Woche eine leichte Korrektur eingesetzt.Unterhalb von 172,20 USD könnte es jetzt zu einer Konsolidierung kommen. Die Bullen stünden jedoch bereits wieder in den Startlöchern.Die Long-Szenarien: Nach einer Korrektur bis 165,74 USD wäre bereits mit dem nächsten Angriff auf die 172,20-USD-Marke zu rechnen. Werde die Hürde nach diesem Umweg oder aber auch direkt durchbrochen, könnte die Rally bis 178,00 USD führen. Werde auch dieses Kursziel überschritten, wäre in den nächsten Wochen sogar mit Zugewinnen bis 183,00 und 187,00 USD zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: