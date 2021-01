Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (18.01.2021/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Visa: Aufwärtstrend beendet? - ChartanalyseEnde März 2020 brach sich bei den Aktien von Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) eine steile Kaufwelle Bahn, die im September das bisherige Rekordhoch bei USD 214,17 überwand, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach einer deutlichen Korrektur seien die Käufer ab Ende Oktober wieder in den Wert zurückgekommen und hätten das neue Allzeithoch bei USD 217,35 erreicht. Dort habe eine flaggenförmige Korrektur eingesetzt, die wie erwartet nach oben durchbrochen sei und der Höchststand zunächst auf USD 220,39 geschraubt habe. Allerdings habe das hohe Niveau nicht lange gehalten werden können: In den letzten Tagen seien die Aktien unter hohem Tempo unter die kurzfristige Aufwärtstrendlinie und die Unterstützung bei USD 204,50 eingebrochen.Ausblick: Der Aufwärtstrend der Aktien von Visa sei in Gefahr. Die Verkaufswelle seit Ende Dezember letzten Jahres könnte sich in Kürze bereits mit noch mehr Dynamik fortsetzen.Die Short-Szenarien: Unterhalb von USD 202,12 sei schon ein weiteres Short-Signal aktiv und ein Ausverkauf an die mittelfristige Aufwärtstrendlinie auf Höhe der Haltemarke bei USD 194,49 die Folge. Sollte diese Kreuzunterstützung nicht für einen steilen Konter genutzt werden, käme es zu einem starken kurzfristigen Verkaufssignal, das eine Abwärtswelle bis USD 184,85 und den Ausgangspunkt der letzten Rally bei USD 179,23 auslösen dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: