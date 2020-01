Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Die Visa-Aktie gehöre seit Jahren regelmäßig zu den Top-Performern am US-Aktienmarkt. Alleine seit Jahresbeginn belaufe sich das Kursplus bereits auf über 10%. Mit den jüngsten Kursgewinnen nehme die aktuelle Aufwärtsbewegung nun sogar historische Dimensionen an. Ein Plus von 0,3% habe der Visa-Aktie am Mittwoch im US-Handel nicht nur einen neuen Höchststand von 210,13 USD, sondern auch den zehnten Handelstag in Folge mit steigenden Kursen beschert - und damit die längste Gewinnserie seit Oktober 2009.Neben der positiven Stimmung am Gesamtmarkt habe dabei zuletzt eine bullishe Analystenstudie von Macquarie für Unterstützung gesorgt. Experte Dan Dolev habe darin ein Kursziel von 250 USD für die Visa-Aktie ausgegeben und signalisiere damit auch vom jüngsten Rekordhoch noch rund 20% Kurspotenzial, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:187,90 EUR +0,27% (23.01.2020, 11:28)