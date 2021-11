Mit Material von dpa-AFX



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (17.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Visa verliere im vorbörslichen US-Handel am Mittwoch rund 3,5 Prozent. Grund dafür sei eine brisante Ankündigung des E-Commerce-Riesen Amazon, der im Streit um steigende Gebühren für Kreditkartenzahlungen die Muskeln spielen lasse.Amazon wolle in Großbritannien künftig keine Zahlungen mehr mit Visa-Kreditkarten akzeptieren. Das habe das Unternehmen am Mittwoch in einer E-Mail an seine Kunden angekündigt. Grund seien "die hohen Gebühren, die Visa für die Abwicklung von Kreditkartenzahlungen verlangt", heiße es darin.Vom 19. Januar an seien daher nur noch Zahlungen mit EC-Karten von Visa und den Kreditkarten anderer Anbieter möglich, habe es in der E-Mail weiter geheißen. Amazon-Kunden seien aufgefordert worden, ihre Zahlungsart zu ändern. Visa-Kreditkarten, die in einem anderen Land ausgestellt worden seien, seien davon nicht betroffen."Die Kosten für die Akzeptanz von Kartenzahlung sind weiterhin ein Hindernis für Unternehmen, die ihren Kunden die besten Preise bieten wollen", habe ein Amazon-Sprecher gegenüber CNBC erklärt. Diese Kosten sollten durch den technologischen Fortschritt eigentlich sinken, sie würden aber hoch bleiben oder sogar steigen, moniere der Online-Händler.Durch den Brexit würden die Obergrenzen der EU für Interchange-Gebühren bei Kartenzahlungen in Großbritannien nicht mehr gelten, was den Kreditkartenriesen eine Erhöhung der Gebühren ermöglicht habe, berichte CNBC weiter. Auch Visa-Rivale MasterCard habe die Gebühren in UK seitdem bereits erhöht.Gut möglich, dass sich Amazon und Visa in den nächsten Wochen noch einigen würden. Doch dass der mächtige E-Commerce-Konzern derart die Muskeln spielen lasse und Visa bei der Gebührengestaltung plötzlich nicht mehr am längeren Hebel sitze, sorge bei den Aktionären für Unsicherheit.Nach der Ankündigung verliere die Visa-Aktie im vorbörslichen US-Handel mehr als drei Prozent und entferne sich dabei weiter von ihrem Ende Juli erreichten Allzeithoch.Investierte Anleger bleiben dabei und behalten den Stopp bei 150 Euro im Auge, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.11.2021)