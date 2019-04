Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

139,90 EUR +0,69% (01.04.2019, 08:37)



Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

138,99 EUR (29.03.2019)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

156,19 USD +0,98% (29.03.2019)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (01.04.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Visa: Allzeithoch im Visier - ChartanalyseNachdem eine scharfe Verkaufswelle Ende Dezember bei 121,60 USD abrupt gestoppt wurde, konnten sich die Aktien von Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zunächst wieder in die Seitwärtsspanne von Oktober bis Dezember des Jahres 2018 zurückarbeiten und den Widerstand bei 135,87 USD überwinden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ausgehend von einem Verlaufshoch bei 139,90 USD sei eine kurze Korrektur gefolgt, die im Februar in einen weiteren massiven Anstieg gemündet sei. Zuletzt sei im Rahmen der dritten übergeordneten Kaufwelle auch das Rekordhoch aus dem September 2018 bei 151,56 USD überschritten worden. Am Montag voriger Woche hätten die Bullen die Ausbruchsmarke getestet und direkt im Anschluss wieder den Weg nach Norden eingeschlagen.Ausblick: Die deutlichen Verluste, die die Aktien von Visa im letzten Quartal 2018 hätten erleiden müssen, würden längst der Vergangenheit angehören. Die Dynamik der Rally seit Ende Dezember lege bereits jetzt den Schluss nahe, dass sich der Wert auch auf übergeordneten Zeitebenen wieder in einem neuen Aufwärtstrend befinde.Die Long-Szenarien: Oberhalb von 156,82 USD, dem aktuellen Allzeithoch, liege bei rund 158,00 USD noch ein Kurszielcluster der Aufwärtsbewegungen der letzten Wochen. Sollte dies ebenfalls ohne weitere Korrekturen überwunden werden, stünde zunächst der Weg bis 163,00 USD frei. Auf diesem Niveau wäre eine weitere kurzfristige Korrektur zu erwarten, ehe sich der Aufwärtstrend mit neuem Schwung fortsetzen dürfte. Denn oberhalb von 163,00 USD könnten die Aktien in den kommenden Tagen bereits bis 168,00 USD steigen. Auf Sicht der nächsten Wochen wäre sogar ein Anstieg bis 175,00 USD möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: