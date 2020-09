Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

168,88 EUR -1,29% (21.09.2020, 14:28)



Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

169,94 EUR -0,83% (21.09.2020, 14:09)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

202,61 USD -1,30% (18.09.2020)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (21.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Das Chartbild der Visa-Aktie habe die Anleger in den vergangenen Wochen getäuscht: Trotz starker Kaufsignale sei die Aktie seit Beginn des Monats um rund zehn Prozent gefallen. Ein neuer Aufwärtstrend bleibe vorerst aus. Aktuell stehe das Papier an einer enorm wichtigen Marke. Die Charttechnik gebe Hinweise, wie es nun weitergehen könnte.Die Visa-Aktie habe Mitte August mit dem Ausbruch aus ihrem Seitwärtskanal ein starkes Kaufsignal generiert. Der Kurs habe daraufhin den Widerstand am Allzeithoch bei 214,17 Dollar ins Visier genommen. Dieser habe zwar durchbrochen werden können, was sich jedoch schnell als Fehlausbruch entpuppt habe. Die Aktie sei dabei bis an die Unterstützung an der 200-Dollar-Marke gefallen, an der momentan auch die 50-Tage-Linie verlaufe.Aktuell stehe der Kurs knapp über dieser Marke. Aufgrund bearisher Indikatorwerte (Stochastik- und MACD-Indikator) könnte diese aber in den kommenden Tagen nach unten durchbrochen werden. Dabei wäre ein Rücksetzer bis zur 200-Tage-Linie bei 189,53 Dollar recht wahrscheinlich.Auf lange Sicht bleibt "Der Aktionär" aber weiterhin bullish. Anleger können den möglichen Rücksetzer für einen (Zu-)Kauf nutzen, so Timo Nützel. (Analyse vom 21.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: