Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

95,66 EUR -1,35% (05.02.2018, 10:29)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

120,91 USD -3,83% (02.02.2018, 22:03)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (05.02.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von Analysten Darrin D. Peller und James R. Berkley von Barclays:Darrin D. Peller und James R. Berkley, Analysten von Barclays, raten in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des US-Kreditkartenkonzerns Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) und erhöhen das Kursziel von 145 auf 150 USD.Die Quartalszahlen von Visa hätten die Erwartungen am obersten Ende getroffen und hätten deutlich über dem Konsens gelegen, was auf eine niedrigere Steuerquote zurückzuführen sei, so die Analysten in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen nach oben revidiert.Darrin D. Peller und James R. Berkley, Analysten von Barclays, haben in einer aktuellen Branchenstudie das "overweight"-Votum für die Visa-Aktie bestätigt und das Kursziel von 145 auf 150 USD angehoben. (Analyse vom 02.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:96,13 EUR -2,14% (05.02.2018, 10:17)