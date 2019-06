Börsenplätze Visa-Aktie:



San FranciscoKulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Kreditkarten Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Es gebe nur wenige Unternehmen, die auf eine derart beeindruckende Erfolgsgeschichte zurückblicken würden wie Visa. Nun zeige eine Studie: Visa sei die fünftwertvollste Marke der Welt. Der Chart sei ein Traum. Obwohl die Aktie kein Schnäppchen mehr sei, steige und steige sie - und erreiche nun einen neuen Rekordstand.178 Milliarden Dollar - so viel sei die Marke Visa wert. Nur die Marken Amazon (316 Milliarden Dollar), Apple (310 Milliarden), Google (309 Milliarden) und Microsoft (251 Milliarden) seien mehr wert.Visa habe es geschafft, seit der Unternehmensgründung 1970 ein stetig wachsendes Zahlungsnetzwerk um den ganzen Globus zu spinnen. Heute seien 3,3 Milliarden Visa-Karten in mehr als 200 Ländern im Umlauf.Von einer Sättigung sei nichts zu spüren. Im Gegenteil: Der Trend zu bargeldlosem Bezahlen - ob mit Karte, mobil oder online - lasse die Kasse von Visa jedes Jahr lauter klingeln. Der Umsatz des Konzerns sei in den vergangenen neun Jahren um 200 Prozent auf 21 Milliarden Dollar gestiegen. Der Gewinn habe sogar um 330 Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar zugelegt. Das entspreche einer Nettomarge von sagenhaften 49 Prozent.Ziel des "Aktionär": 180 Euro, Stopp: 120 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zu der Aktie von Visa. (Analyse vom 21.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link