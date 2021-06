NYSE-Aktienkurs Virgin Galactic-Aktie:

Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (25.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE-Symbol: SPCE) unter die Lupe.Die Virgin Galactic-Aktie lege am Freitag deutlich zu. Für Auftrieb sorge grünes Licht der US-Luftfahrtaufsicht für kommerzielle Passagierflüge ins All. Einer Studie zufolge gebe es für Virgin Galactic 2 Mio. potenzielle Kunden. Auch wenn die ganze Story noch immer fast nur auf einer enorm großen Fantasie basiere - wer wisse schon, wo die Virgin Galactic in drei Jahren notieren werde, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.06.2021)Das vollständige Interview mit Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Virgin Galactic-Aktie: