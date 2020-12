Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Virgin Galactic-Aktie:



NYSE-Aktienkurs Virgin Galactic-Aktie:

33,39 USD -1,21% (08.12.2020)



ISIN Virgin Galactic-Aktie:

US92766K1060



WKN Virgin Galactic-Aktie:

A2PTTF



NYSE Ticker-Symbol Virgin Galactic-Aktie:

SPCE



Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE Ticker-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (09.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Virgin Galactic-Aktie (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE Ticker-Symbol: SPCE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem ersten Hype sei sie so schnell gefallen, wie sie zuvor gestiegen sei: die Weltraum-Aktie Virgin Galactic. Inzwischen habe sich der Kurs auf zum alten Höchststand gemacht. Doch das sei noch längst nicht alles. Passend zur Entwicklung der Aktie solle diese Woche eine Rakete in den Weltraum geschickt werden.Virgin Galactic habe für Freitag einen Weltraumflug in New Mexico angekündigt, wenn es das Wetter und die technischen Umstände zulassen würden. Der Flug sei zuvor aufgrund von Corona-Beschränkungen verschoben worden. Beim Start sei nur technisches Personal zugelassen.Der Kurs sei nach dieser Nachricht zum Wochenanfang mehr als zehn Prozent gestiegen. Im heutigen Handel seien Gewinnmitnahmen gefolgt - allerdings auf hohem Niveau.Fundamental gesehen ist die Aktie eine Wette auf die (Weltraumtourismus-)Zukunft - und auf dem aktuellen Niveau eher etwas für Fans, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.12.2020)