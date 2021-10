Das Geschäft mit der Raumfahrt verspreche in Zukunft gute Aussichten. Doch bis sich die enormen Investitionen in zählbare Gewinne auswirken würden, werde es noch viele Mond-Umrundungen um die Erde dauern.



Die Aktie von Virgin Galactic eignet sich aktuell wohl nur für Träumer, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". SpaceX und Blue Origin seien nicht börsennotiert. Noch nicht. (Analyse vom 05.10.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE-Symbol: SPCE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Virgin Galactic-Chef, Richard Branson, im Juli erstmals mit Touristen ins All geflogen sei, versuche sich die Konkurrenz zu übertrumpfen. Elon Musk habe für seinen Touri-Flug ins All eine 82-Jährige gewinnen können, Amazon -Gründer, Jeff Bezos, schieße nun den 90-Jährigen ehemaligen StarTrek-Captain, William Shatner, ins All. Und Russland habe gerade eine Schauspielerin zur ISS geschickt, um noch vor den Amerikanern einen Film im Weltall zu drehen.Das erste Mal in der Geschichte der Raumfahrt solle ein Spielfilm in Teilen im All gedreht werden. Am heutigen Dienstag-Vormittag sei dazu ein russisches Filmteam zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Die Schauspielerin Julia Peressild und der Regisseur Klim Schipenko möchten zwölf Tage lang in etwa 400 Kilometern Höhe über der Erde einen Weltraum-Film drehen. Die USA würden ebenfalls einen Dreh auf der ISS planen - noch aber gebe es keinen Zeitpunkt dafür.Filmstar William Shatner, in den 60er und 70er Jahren mit dem "Raumschiff Enterprise" im Fernsehen und Kino unterwegs zu fernen Galaxien, komme auf seine alten Tage nun tatsächlich und real ins All.Milliardär und Raumfahrt-Firmen-Besitzer, Jeff Bezos, lasse den heute 90-jährigen Schauspieler am Dienstag, 12. Oktober 2021, gemeinsam mit drei anderen an Bord einer Kapsel seines Unternehmens Blue Origin ins All fliegen. Shatner werde dann der älteste Mensch sein, der jemals im All gewesen sei. "Ich habe jetzt seit langem vom Weltraum gehört", habe Shatner gescherzt. "Ich nutze nun die Gelegenheit, um ihn selbst zu sehen. Was für ein Wunder."William Shatner sei dem Weltraum immer nah gewesen. Seit Juli habe er beim russischen Staatssender RT (Russia Today) in den USA sogar eine eigene Show. In "I don't understand" gehe es - natürlich - um Weltraum-Themen, etwa um die Suche nach Antworten auf Phänomene des Weltalls und um die Beschaffenheit des Universums. Nach RT-Angaben würden etwa Fragen des Urknalls und der Gefährlichkeit von Weltraumschrott behandelt. Shatner stelle dabei viele eigene Fragen zum Thema Kosmos.Gut möglich, dass auch sein Trip in die Schwerelosigkeit an einen Fernsehsender verkauft werde. Gerade habe der rüstige Rentner sein autobiografisches Album "So Far From The Moon" mit Brad Paisley herausgebracht, auf dem Shatner mit einem Sprechgesang zu hören sei.Im Weltraum würden künftig noch große Geschäfte winken. Neben Elon Musk, der mit seiner Firma SpaceX bereits mit der Nasa zusammenarbeite, wolle Jeff Bezos' Unternehmen Blue Origin Touristen ins All befördern. Auch Virgin Galactic sei auf gutem Weg, Trips ins All für betuchte Touristen anzubieten. Seit dem ersten medienwirksam aufgezogenen Ausflug mit Privatpersonen in die Schwerelosigkeit Anfang Juli sei es um die Firma von Richard Branson allerdings recht ruhig geworden. Auch der Aktienkurs dümple unter Schwankungen nicht wirklich "völlig losgelöst von der Erde", sondern sei vielmehr auf Bodensuche.