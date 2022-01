Tradegate-Aktienkurs Virgin Galactic-Aktie:

8,44 EUR +5,37% (20.01.2022, 16:04)



NYSE-Aktienkurs Virgin Galactic-Aktie:

9,42 USD +3,63% (20.01.2022, 15:58)



ISIN Virgin Galactic-Aktie:

US92766K1060



WKN Virgin Galactic-Aktie:

A2PTTF



Ticker-Symbol Virgin Galactic-Aktie:

0QL



NYSE-Symbol Virgin Galactic-Aktie:

SPCE



Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (20.01.2022/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Las Cruces, NM (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Canada Pension Plan Investment Board hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Virgin Galactic angehoben:Die Finanzprofis des Hedgefonds Canada Pension Plan Investment Board erweitern ihre Short-Aktivitäten in den Aktien des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE).Der Hedgefonds Canada Pension Plan Investment Board mit Sitz in Toronto, Ontario, Kanada, hat am 19.01.2022 seine Short-Position von 0,95% auf 1,36% der Virgin Galactic-Aktien ausgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von Virgin Galactic:1,36% Canada Pension Plan Investment Board (19.01.2022)Börsenplätze Virgin Galactic-Aktie: