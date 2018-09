Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Viking Therapeutics-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:

15,22 EUR -0,59% (24.09.2018, 12:26)



NASDAQ-Aktienkurs Viking Therapeutics-Aktie:

USD 18,20 (21.09.2018)



ISIN Viking Therapeutics-Aktie:

US92686J1060



WKN Viking Therapeutics-Aktie:

A12GD6



Ticker-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

1VT



NASDAQ-Symbol Viking Therapeutics-Aktie:

VKTX



Kurzprofil Viking Therapeutics Inc.:



Viking Therapeutics (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Ticker-Symbol: VKTX) ist ein Unternehmen aus dem Sektor Pharma/Kosmetik/Gentechnik. Das Unternehmen hat seinen Sitz in San Diego (US-Bundesstaat Kalifornien). (24.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Viking Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Viking Therapeutics-Aktie (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Ticker-Symbol: VKTX) unter die Lupe.Wenn es um das Wort "Fettleber" gehe, halte sich die Begeisterung mit Sicherheit in Grenzen. Außer bei Investoren, die sich rechtzeitig bei einem heißen Player positioniert hätten.Anhand der Phase-2-Ergebnisse lasse sich ein kleiner Vorteil gegenüber dem Rivalen Madrigal Pharmaceuticals feststellen. Entsprechend sei die Reaktion des Wertpapiers ausgefallen: Nach Bekanntgabe der Viking-Daten sei die Madrigal-Aktie rund 15% eingebrochen. Und die Bewertungsdiskrepanz bleibe weiterhin hoch: Mit 3,25 Mrd. USD werde Madrigal bewertet, Viking Therapeutics trotz der Kursexplosion nur mit 1,10 Mrd. USD.Hinzu komme, dass Viking Therapeutics eine breitere Pipeline hinter dem NASH-Produktionskandidaten VK2809 zu bieten habe. Nicht minder spannend als der Fettleber-Wirkstoff: VK5211, ein Androgenrezeptormodulator, welcher ebenfalls im Rahmen einer klinischen Phase-2-Studie erfolgreich überprüft worden sei. In Zukunft solle der Wirkstoff bei Patienten zum Einsatz kommen, die sich von Oberschenkelhalsbruch-Operationen nicht erholen würden. Auch bei diesem Viking-Projekt sei in diesem Kalenderjahr noch mit einigen Neuigkeiten zu rechnen.Die Biotech-Gesellschaft plane, sich in diesem Quartal mit der US-Gesundheitsbehörde FDA zu treffen, um eine zulassungsrelevante Phase-3-Studie mit VK5211 zu initiieren. Ferner werde Viking Therapeutics frische Daten zum Projekt auf dem Kongress der ASBMR (American Society for Bone and Mineral Research) präsentieren. Dabei gehe man genauer auf die Effektivität, Sicherheit sowie Verträglichkeit von VK5211 ein. Das Meeting finde vom 28. September bis 1. Oktober 2018 im kanadischen Montreal statt.Die Spekulation auf eine Kursverdopplung bei positiven Studiendaten in "Aktionär"-Ausgabe 30/2018 sei aufgegangen. Langfristig traue der Experte Viking Therapeutics wegen der Übernahmefantasie und der krassen Unterbewertung im Vergleich zum Konkurrenten Madrigal noch viel zu.Bei Kursschwäche können hochspekulative Anleger (Zu-)Käufe tätigen und die Position unbedingt mit einem Stoppkurs bei 10,50 Euro absichern, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Viking Therapeutics-Aktienanalyse. Das Kursziel werde auf 24,00 Euro erhöht. (Analyse vom 24.09.2018)