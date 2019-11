Börsenplätze Vifor Pharma-Aktie:



Vifor Pharma:



Die Vifor Pharma Gruppe (ISIN: CH0364749348, WKN: A2DRZ4, Ticker-Symbol: G2AA, SIX Swiss Ex: VIFN1) ist ein globales Pharmaunternehmen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, globale Marktführerin in den Bereichen Eisenmangel, Nephrologie und kardiorenale Therapien zu werden.



Die Vifor Pharma Gruppe nimmt in allen ihren Kerngeschäften eine führende Position ein und besteht aus folgenden Unternehmen: Vifor Pharma, Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (ein gemeinsam mit Fresenius Medical Care geführtes Unternehmen), Relypsa und OM Pharma. Die Vifor Pharma Gruppe hat ihren Hauptsitz in der Schweiz und ist an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange, VIFN, ISIN: CH0364749348) kotiert. Weitere Informationen finden Sie auf www.viforpharma.com (26.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Vifor Pharma-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Vifor Pharma-Aktie (ISIN: CH0364749348, WKN: A2DRZ4, Ticker-Symbol: G2AA, SIX Swiss Ex: VIFN1).In der Phase-3-ADVOCATE-Studie habe Avacopan (CCX168) die primären Endpunkte einer im Vergleich zur Standardtherapie mit Glukokortikoiden höheren Remissionsrate erreicht. Auch die sekundären Endpunkte seien erreicht worden. Die Sicherheitsergebnisse würden insgesamt ein akzeptables Sicherheitsprofil zeigen, in der Avacopan-Gruppe seien bei weniger Patienten unerwünschte Ereignisse auf als in der Kontrollgruppe getreten.Nächste Schritte: Der Zulassungsantrag für die USA und die EU sei für 2020 geplant, die Veröffentlichung der Daten Mitte 2020.Avacopan sei ein oral verabreichter Wirkstoff, der selektiv den Rezeptor des Komplements 5a hemme.ANCA-assoziierte Vaskulitis (AAV): Eine Autoimmunerkrankung, bei der durch eine Überaktivierung des Komplement-Weges zusätzlich Neutrophile aktiviert würden, was zu einer Entzündung und Zerstörung kleiner Blutgefäße führe. Dies führe zu Organschäden und -versagen - am meisten betroffen seien die Nieren - und sei unbehandelt tödlich.Im Januar 2018 habe ChemoCentryx berichtet, dass die EMA einen Antrag auf bedingte Marketingzulassung für Avacopan zur Behandlung von AAV auf Basis der Phase-2-Studien CLEAR und CLASSIC angenommen habe. Im Januar 2019 habe ChemoCentryx diesen Antrag jedoch zurückgezogen. Die heutige Nachricht sei daher positiv, und der Analyst erhöhe die Erfolgswahrscheinlichkeit von 60% auf 75%. Sein Kursziel steige dadurch auf CHF 156 (bisher: CHF 154). In seinem Modell rechne Schneider mit einer Markteinführung im Jahr 2021 und einem Spitzenumsatz von CHF 180 Mio. in Europa.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Vifor Pharma-Aktie. (Analyse vom 26.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link