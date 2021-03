Impfkurve: Nach einem langsamen Start hätten die weltweiten Impfungen gegen das Corona-Virus Fahrt aufgenommen. "Der Trend zu einer zunehmend steiler nach oben zeigenden Impfkurve ist ein Zeichen für einen beschleunigten Fortschritt in Richtung Normalisierung", sage Brown.



Zinsstrukturkurve: Die Zinsstrukturkurven würden steiler, die Renditen kurzfristiger und langfristiger Anleihen würden stärker auseinander driften. Während eine expansive Geldpolitik das kurze Ende der Kurven niedrig halte, habe der starke Abverkauf von US-Treasuries und in der Folge auch von Anleihen anderer Industrieländer das längere Ende nach oben getrieben. "Den globalen Anstieg von langfristigen Anleiherenditen werten wir als zunehmende Überzeugung der Marktteilnehmer, dass ein starker synchroner Aufschwung in den entwickelten Märkten in den kommenden Quartalen zu erwarten ist", kommentiere Brown.



Rohstoff-Futures-Kurve: Kurven für Futures auf viele Rohstoffe befänden sich derzeit in Backwardation, etwa für Rohöl und Kupfer. Backwardation bedeute, dass kurzfristige Futures teurer als langfristige seien. "Das ist typisch für einen Markt, in dem die Nachfrage das Angebot übersteigt", erläutere Brown. Die Öl-Kurve unterstütze seiner Ansicht nach die Aussage der Impfkurve. Die Mobilität werde wieder zunehmen und damit die Nachfrage nach Benzin und später auch nach Kerosin für Flugzeuge. "Die Kupfer-Kurve deute darauf hin, dass der Markt ebenso wie wir denkt, dass kein abrupter Rückgang bei Chinas stimulierenden Maßnahmen zu erwarten ist", so Brown.



VIX-Futures-Kurve: Im aktuellen, überschwänglichen Umfeld könnte die größte Angst bezüglich der Aktienmärkte der Mangel an Angst sein. Allerdings würden Futures auf den VIX-Index ein differenziertes Bild zeigen. Der Index spiegele die implizite Volatilität für den S&P 500 wider und sei auch als "Angstindex" bekannt. Die VIX-Futures-Kurve befinde sich derzeit am vorderen Ende in einem sehr steilen Contango, dem Gegenteil von Backwardation. Der Markt erwarte also in naher Zukunft ein deutliches Anziehen der Volatilität. "Die Kurvenstruktur ist ein klares Signal, dass am US-Aktienmarkt keine Selbstgefälligkeit herrscht", sage Brown, der jedoch nicht davon ausgehe, dass eine erhöhte Marktvolatilität lange anhalte, wenn sich wie erwartet die Wirtschaftsaktivitäten beschleunigen und die Unternehmensgewinne wieder sprudeln würden. Ein Sinken der "Angstprämie" könnte Aktien weiteren Rückenwind verleihen. (18.03.2021/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Eine risikoaffine, prozyklische Positionierung hat sich für Multi-Asset-Investoren bislang in diesem Jahr ausgezahlt, so die Experten von UBS Asset Management (UBS-AM)."Selbstgefälligkeit erzeugt jedoch nicht automatisch steten Erfolg. Es gilt vielmehr, aufmerksam auf Signale im Markt zu achten, die eine solche Positionierung weiter stützen oder gefährden", sage Evan Brown, Head of Multi Asset Strategy Investment Solutions bei UBS-AM. Unterstützung für seinen Optimismus für eine globale konjunkturelle Erholung und damit weitere Luft nach oben für risikobehaftete Anlagen würden insbesondere vier Kurven liefern.