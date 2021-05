Lektion 2: Den Boom der Werksaktivität nicht zu früh ausblenden



Im Vergleich zu China gewinne das Aktivitätswachstum in den Fabriken in Ländern wie den USA, der Eurozone, Großbritannien, Australien und Japan erst richtig an Fahrt, worauf die Einkaufsmanagerindices für die Produktion hindeuten würden. Allerdings seien die Produktionsleistung und die Exporte auch in China weiterhin sehr robust. "Dies sollte Investoren erinnern, dass sie ihren Fokus bei Risiko-Assets auf Märkte legen, die von der anhaltenden Stärke im Güterbereich profitieren", so Brown. Auch hier sehe er die Aktienmärkte in Europa und Japan gegenüber China und den USA im Vorteil.



Lektion 3: Politik werde weniger stimulierend, aber nicht hemmend sein



Ein Hauptrisiko für prozyklische Anlagen sei der verfrühte Abbruch der Stimulierung, der die wirtschaftliche Erholung aufs Spiel setzen könne. In China könnten die Anreize aufgrund der fortgeschrittenen Erholung als erstes verschwinden. "Peking hat jedoch zugesichert, keine abrupte Wende vorzunehmen", habe Brown gesagt. Auch global dürfte die Politik stimulierend bleiben. "Daher bevorzugen wir Aktien gegenüber Unternehmensanleihen und bleiben für steilere Renditestrukturkurven positioniert", so Brown.



Lektion 4: Politische Risiken hätten zwei Seiten



Allerdings zeige sich auch, dass sich die politischen Entscheidungsträger in China mit dem anziehenden Wachstum nicht mehr nur auf unterstützende Maßnahmen konzentrieren müssten. "Auch in den USA deutet sich bereits eine weniger marktfreundliche Politik am Horizont an. Das unterstützt unsere Präferenz für die Aktienmärkte außerhalb der USA", so Brown. (11.05.2021/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - China hat sich als erstes Land von den wirtschaftlichen Einbrüchen der Pandemie erholt. Daraus können Investoren lernen, meint Evan Brown, Head of Multi-Asset Strategy bei UBS Asset Management.Er sehe die Entwicklung der Wirtschaft und Finanzmärkte in China während der Erholung als nützliche Indikatoren für die globalen Märkte. "Solche Indikatoren helfen abzuschätzen, wie sich wirtschaftliche Aktivität und Preise von Vermögenswerten entwickeln", so Brown.Vier Lektionen für Investoren aus Chinas Erholung:Dank der frühen und schnellen Erholung seien chinesische Aktien 2020 die Spitzen-Performer unter den großen globalen Indices gewesen. Das habe sich gedreht. Seit Jahresanfang würden sie zu den Underperformern gehören. "Diese Entwicklung könnte andeuten, was Aktien in den USA demnächst erwartet", so Brown. Auch dort sei die Erholung bereits gut vorangeschritten. Brown sehe bessere Chancen in Märkten, die sich noch in der Frühphase des Zyklus bewegen würden: "Wir erwarten, dass Value-Aktien sowie europäische und japanische Aktien besser abschneiden werden als globale Aktien."