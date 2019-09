Xetra-Aktienkurs Vienna Insurance Group-Aktie

Wien (www.aktiencheck.de) - Die Vienna Insurance Group (VIG) (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wien: VIG) wird in Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland operativ tätig, so die Experten von FONDS professionell.Mit einem lokal etablierten Underwriter-Team der VIG sollten Versicherungslösungen an Großkunden über Makler angeboten werden. In Stockholm, Oslo und Kopenhagen seien eigene Niederlassungen geplant, finnische Kunden sollten im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs betreut werden. Dabei möchte sich die Versicherung im Bereich des Produktangebots auf das klassische Industrieversicherungsgeschäft konzentrieren."Wir setzen unsere jahrelange Erfahrung und hohe Expertise in diesem Geschäftssegment nicht nur ein, um künftig unsere Geschäftspartner in Nordeuropa über unsere Niederlassungen direkt vor Ort zu betreuen. Wir nutzen gleichzeitig die Chance, in profitablen Versicherungsmärkten ein interessantes Geschäftsfeld auszubauen", erkläre Elisabeth Stadler, Generaldirektorin der Vienna Insurance Group die Expansionspläne.Für die Geschäftstätigkeit in den neuen Märkt solle ein Team von Underwritern mit langjähriger Erfahrung und guten Kenntnissen der lokalen Märkte und des Maklergeschäfts verantwortlich sein. Der Vertrieb solle vor Ort über gut etablierte Versicherungsmakler erfolgen.Mit der Ausweitung der Geschäftstätigkeit in Nordeuropa bilde die VIG auch eine geografische Brücke zwischen Nordeuropa und den baltischen Staaten. Gerade skandinavische und finnische Unternehmen seien verstärkt im Baltikum tätig, wo die VIG bereits vertreten sei.