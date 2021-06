Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Die Vienna Insurance Group (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wien: VIG) ist eine der führenden internationalen Versicherungen in Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen bietet innovativen, hochwertigen Versicherungsschutz bei individueller Beratung und umfangreiche Serviceleistungen in den Bereichen Lebens- und Nichtlebensversicherungen an. Abgedeckt werden dabei über die verschiedenen Tochtergesellschaften die unterschiedlichsten Versicherungsfälle wie Kfz, Unfall, Berufsunfähigkeit, Pflege, Hausrat, Krankheit, Reise oder Rechtschutz und Lebensversicherungen. Für Geschäfts- und Privatkunden gibt es jeweils spezielle Produkte und Angebote, die auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind.



Wien (www.aktiencheck.de) - Vienna Insurance Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vienna Insurance Group (VIG) (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wien: VIG) weiterhin zu kaufen.Die Ergebnisse des ersten Quartals 2020 hätten das obere Ende der Prognose erreicht und mit einem EBT von EUR 128 Mio. bereits auf Vorkrisenniveau gelegen. Im Gegensatz zu einigen Mitbewerbern habe die geringere Schadenhäufigkeit jedoch nur eine untergeordnete Rolle gespielt, da die Schaden/Kosten-Quote mit 95,2% gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben sei. Die EBT-Prognose für das Gesamtjahr von EUR 450-500 Mio., exklusive dem potenziellen Zukauf vom Aegon CEE-Geschäft, sei bestätigt worden und nach den starken Q1-Zahlen dürfte das Unternehmen am besten Weg sein, ein Ergebnis am oberen Ende des Ergebniskorridors zu erreichen.Die ungarische Regierung habe die Übernahme des Geschäfts von Aegon durch die Vienna Insurance Group vorerst auf Eis gelegt. Grund dafür könnte das Bestreben der Regierung sein, einen großen Versicherer wieder in nationales Eigentum zu überführen. Es sei möglich, dass einige Zugeständnisse gemacht werden müssten, um die lokalen Aufsichtsbehörden zu besänftigen, allerdings gebe es bisher, abgesehen von Spekulationen in den Medien, keine offiziellen Informationen. Obwohl die Analysten nach wie vor an eine gütliche Lösung glauben würden, seien aufgrund der Intervention der ungarischen Regierung der Zeitplan und der Ausgang ungewiss.Das Strategieprogramm VIG25 des Versicherers ziele auf marginale operative Verbesserungen und Wachstum ab. So beabsichtige das Unternehmen ein jährliches Prämienwachstum von ca. 3,4%, um das Prämienvolumen von EUR 10,4 Mrd. im Jahr 2020 auf EUR 12,3 Mrd. im Jahr 2025 (inklusive Akquisitionen) zu steigern. Außerdem strebe das Unternehmen bis zu diesem Zeitpunkt eine Schaden/Kosten-Quote von unter 95% an, ein Niveau, das es bereits im Jahr 2020, unterstützt durch geringe Frequenz während der Pandemie, fast erreicht habe. Aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsumfelds habe der Konzern seinen Zielkorridor für die Solvenzquote von 170 bis 230% auf 150 bis 200% gesenkt. Darüber hinaus beabsichtige das Management eine operative Eigenkapitalrendite auf Niveau der Eigenkapitalkosten, welche die Analysten zurzeit auf 9,8% schätzen würden, zu erreichen. Die Ziele der neuen Strategie hätten aus ihrer Sicht keine großen Überraschungen gebracht, sondern würden auf eine stabile Entwicklung mit leichten operativen Verbesserungen hindeuten und hätten damit den Branchentrends und ihren Erwartungen entsprochen.Die Analysten hätten ihre Schätzungen für das Prämienvolumen für die Geschäftsjahre 2021-22e gesenkt, da sie ursprünglich von einem Abschluss der Aegon-Akquisition in Q3 dieses Jahres ausgegangen seien. Die Gewinnschätzungen exklusive Aegon hätten die Analysten aufgrund des guten Starts ins GJ 21 nach oben revidiert.Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen ihre "Kauf"-Empfehlung und erhöhen das Kursziel von EUR 25,50 auf EUR 28,00. Wie erwartet sei das Q1 solide gewesen und habe das Unternehmen nach Ansicht der Analysten auf den Weg gebracht, ein Vorsteuerergebnis am oberen Ende der Prognosespanne zu erreichen. Das präsentierte Strategieprogramm VIG25 habe keine großen Überraschungen geliefert, bestätige aber das Bekenntnis des Managements zu einem stabilen Wachstum und leichten Ergebnisverbesserungen. Die VIG sei ein stabiler und regelmäßiger Dividendenzahler und werde im Vergleich zu den Mitbewerbern mit einem Bewertungsabschlag von ca. 20% gehandelt. (Analyse vom 22.06.2021)Offenlegungen:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.