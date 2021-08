3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



ISIN Vienna Insurance Group-Aktie:

AT0000908504



WKN Vienna Insurance Group-Aktie:

A0ET17



Ticker-Symbol Vienna Insurance Group-Aktie:

WSV2



Wien Ticker-Symbol Vienna Insurance Group-Aktie:

VIG



Kurzprofil Vienna Insurance Group:



Die Vienna Insurance Group (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wien: VIG) ist eine der führenden internationalen Versicherungen in Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen bietet innovativen, hochwertigen Versicherungsschutz bei individueller Beratung und umfangreiche Serviceleistungen in den Bereichen Lebens- und Nichtlebensversicherungen an. Abgedeckt werden dabei über die verschiedenen Tochtergesellschaften die unterschiedlichsten Versicherungsfälle wie Kfz, Unfall, Berufsunfähigkeit, Pflege, Hausrat, Krankheit, Reise oder Rechtschutz und Lebensversicherungen. Für Geschäfts- und Privatkunden gibt es jeweils spezielle Produkte und Angebote, die auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. (18.08.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Vienna Insurance Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vienna Insurance Group (VIG) (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wien: VIG) unter die Lupe.Das Q2 21-Ergebnis der Vienna Insurance Group habe sich deutlich von dem durch Wertminderungen beeinträchtigten Q2 20 erholt und größtenteils den Markterwartungen entsprochen. Das Highlight sei aus Sicht der Analysten das Prämienwachstum von ca. 8% auf EUR 2,66 Mrd. gewesen, das teilweise durch den Basiseffekt (viele Vertriebskanäle seien in Q2 20 geschlossen worden, letztes Jahr -3%) und eine Erholung des Lebensegments angetrieben worden sei. Die Brutto-Prämien hätten somit etwa 5% über dem Niveau vor der Pandemie (Q2 19) und um etwa die gleiche Marge über den Analysten- (EUR 2,50 Mrd.) und den Konsensschätzungen (2,53 Mrd.) gelegen. Trotz höherer wetterbedingter Schäden habe das Unternehmen die Schaden-/Kostenquote bei 95,2% halten können (wie in Q1), womit die Analystenerwartungen von 95,5% etwas hätten übertroffen werden können. Dies sei jedoch durch ein geringeres Finanzergebnis (EUR 180 Mio.) und höhere Kosten (+15% zum Vorjahresquartal) etwas kompensiert worden, was zu einem weitgehend stabilen EBT zum Vorquartal von EUR 123,4 Mio. geführt habe.Trotz der beeindruckenden Top-Line-Performance habe das Management seine GJ 21-Prognose für die Prämien "auf dem Niveau von 2020" (EUR 10,4 Mrd.) bestätigt, was die positive Wachstumsstimmung etwas dämpfe und nach Ansicht der Analysten eine gewisse Vorsicht in Bezug auf das zweite Halbjahr zeige. Das Ergebnis vor Steuern werde weiterhin in einer Größenordnung von EUR 450 bis 500 Mio. und die Schaden-Kosten-Quote bei 95% erwartet.Höhere wetterbedingte Schäden hätten durch eine geringere Schadenfrequenz in der KFZ-Versicherung ausgeglichen werden können. Die witterungsbedingten Schäden hätten sich im ersten Halbjahr auf EUR 98 Mio. belaufen, das seien um über EUR 20 Mio. mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.Die Solvenzquote sei dank einer nachrangigen Anleiheplatzierung (EUR 300 Mio.) von 238% im Vorjahr auf EUR 267% gestiegen.Unsere letzte Empfehlung für Vienna Insurance Group lautet "Kauf", so Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 18.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen: