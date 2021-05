Die staatlichen Unterstützungen hätten in Frankreich bereits 2020 zu einem erheblichen Haushaltssaldo von Minus 10 Prozent geführt. In diesem Jahr sei mit einem Rückgang von etwa acht Prozent zu rechnen. Im Ergebnis dürfte die Staatsverschuldung - bezogen auf das BIP von knapp 100 Prozent vor der Krise - auf über 120 Prozent ansteigen. Allein in diesem Jahr würden französische Staatsanleihen mit einem Gegenwert von knapp 20 Prozent des BIP emittiert werden. Aufgrund der anhaltend niedrigen Risikoprämien im Vergleich zu Bundesanleihen sei die Bedienung der Staatschulden jedoch bis auf weiteres gesichert. Solange die EZB an Ihren Anleihekaufprogrammen festhalte, dürfte sich daran auch nichts ändern.



Nach einem relativ hohen Einbruch im Vorjahr um 8,3 Prozent habe die wirtschaftliche Dynamik in Frankreich zuletzt deutlich zugelegt. Anders als für die gesamte Eurozone und Deutschland habe für die französische Volkswirtschaft im ersten Quartal ein positives Wachstum in Höhe von 0,4 Prozent (im Vergleich zum Vorquartal) vermeldet werden können. Der Internationale Währungsfonds (IWF) erwarte gemäß aktueller Schätzungen aus April ein Wachstum in Höhe von 5,8 Prozent in diesem und 4,2 Prozent im kommenden Jahr und damit ebenfalls mehr als für die gesamte Eurozone (4,4 bzw. 3,8 Prozent). Dabei profitiere auch die französische Industrie bereits seit Monaten von einer starken Exportnachfrage aus China. Perspektivisch werde zudem die Nachfrage der wichtigsten Exportabnehmer Frankreichs, Deutschland (14 Prozent der französischen Exporte in 2019), der USA (8,5 Prozent) und Italien (7,6 Prozent) aufgrund des in den jeweiligen Volkswirtschaften absehbar ebenfalls sehr hohen Wachstums in den kommenden Monaten zunehmen, wenngleich die neben Medikamenten wichtigsten Exportgüter Frankreichs eng mit der Flugzeugindustrie zusammenhängen würden, deren Erholung eher langsamer voranschreiten dürfte.



Die Ende April von Staatspräsident Macron angekündigten sukzessiven Öffnungsschritte würden bis Ende Juni auch eine Beendigung von Ausgangsbeschränkungen vorsehen - u.a. sei per 19. Mai eine weitgehende Aufhebung von Einschränkungen für den Einzelhandel und die Gastronomie im Außenbereich erfolgt. Damit stünden auch die für etwa 15 Prozent der gesamten französischen Wertschöpfung stehenden, besonders von den Corona-Restriktionen betroffenen Dienstleistungssegmente des sozialen Konsums, vor einer deutlichen Erholung. Auch in Frankreich dürfte die Auflösung eines größeren Konsumstaus die Entwicklung in den kommenden Monaten vorantreiben. Entsprechend sei mit einem deutlichen Anstieg der Unternehmensstimmung im Bereich der Dienstleistungen, bspw. gemäß Markit-Einkaufsmanagerindizes, zu rechnen.



Mittelfristig würden auch politische Entwicklungen in Frankreich wieder mehr Beachtung finden. Zunächst stünden im Juni 2021 Regionalwahlen an, die als Stimmungstest für den Präsidenten und seine Partei gelten würden. Im Frühjahr 2022 würden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattfinden. Aus heutiger Sicht sei erneut Marine Le Pen die wichtigste Herausforderin Macrons mit guten Chancen auf den Sieg. Sollte sich ein Machtwechsel abzeichnen, wäre an den Kapitalmärten zumindest mit zwischenzeitlichen Unsicherheiten zu rechnen. Bis dahin würden aber die Perspektiven für französische Aktien analog der Situation in der gesamten Eurozone positiv bleiben. Wirtschaftlicher Aufschwung und anhaltend niedrige Zinsen würden generell reale Anlageklassen unterstützen. Besonders die Schwergewichte des französischen Standardwerteindex CAC 40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) aus den Branchen Konsum dürften weiter vom globalen wirtschaftlichen Aufschwung profitieren. (21.05.2021/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Viele Volkswirtschaften Europas stehen vor dem nächsten wichtigen Schritt bei der Bewältigung der Coronakrise, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Mit den bereits angekündigten Lockerungen bestehender Shutdown-Maßnahmen - bspw. in Frankreich, Österreich, Spanien oder Deutschland - sei für das bevorstehende Halbjahr ein breiter wirtschaftlicher Aufschwung absehbar. Angesichts des fortschreitenden Impffortschritts in der Eurozone könne man auch davon ausgehen, dass in den kommenden Wochen weitere Einschränkungen zurückgefahren würden.