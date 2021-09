Xetra-Aktienkurs Vestas-Aktie:

35,59 EUR -0,17% (30.09.2021, 11:56)



NASDAQ OMX Nordic-Aktienkurs Vestas-Aktie:

265,60 DKK -0,26% (30.09.2021, 12:04)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0010268606



WKN Vestas-Aktie:

913769



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Kurzprofil Vestas Wind Systems:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (30.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Windanlagenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) unter die Lupe.Grüne Aktien würden sich wieder im Aufwind befinden. Durch die mögliche Regierungsbeteiligung der Grünen in Deutschland und ambitionierte Klimaziele weltweit dürfte die lange Konsolidierung an der Börse ein Ende finden. Die Vestas-Aktie stehe bereits unmittelbar vor einem starken Kaufsignal.Volle Auftragsbücher und eine höhere Profitabilität als bei den Wettbewerbern sprechen würden für den dänischen Turbinenbauer sprechen - zumal die langfristigen Perspektiven für die Windbranche ohnehin richtig gut seien. Komme es nun zum Kaufsignal, seien schnelle Anschlussgewinne denkbar, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.09.2021) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vestas-Aktie: