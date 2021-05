Börsenplätze Vestas-Aktie:



Kurzprofil Vestas Wind Systems:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (05.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) unter die Lupe.Windaktien seien in den vergangenen Tagen stark unter Druck geraten. Die gekappte Umsatzprognose von Siemens Gamesa und die Angst vor steigenden Zinsen hätten auch die Vestas-Aktie massiv belastet. Nun habe der dänische Konzern selbst Zahlen vorgelegt und die kämen nach ersten Bedenken am Markt gut an.Nach dem Aktiensplit zuletzt habe die Vestas-Aktie innerhalb von wenigen Tagen rund 20% an Wert verloren. Die Zahlen hätten nun zunächst erneut für leichte Verluste gesorgt, ehe die Vestas-Aktie im Tagesverlauf nach oben gedreht habe. Verantwortlich dafür sei nach der Siemens-Gamesa-Überraschung zuletzt v.a. der Ausblick gewesen.Im ersten Quartal habe Vestas noch einen Umsatzrückgang um 12% auf 1,96 Mrd. Euro hinnehmen müssen. Das operative Ergebnis habe bei -71 Millionen Euro gelegen - nach -112 Mio. Euro im Vorjahr. Die EBIT-Marge sei somit immerhin von -5% auf -3,6%. Unter dem Strich habe der Verlust 57 Mio. Euro betragen.Nach der schwachen Entwicklung im ersten Quartal sei die Bestätigung der Prognose ein wichtiges Zeichen. Die vollen Auftragsbücher würden derweil die langfristig guten Aussichten für Vestas untermauern. Anleger sollten an Bord bleiben und weiter den Stopp beachten, der nach dem Split bei 27 Euro liege, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link