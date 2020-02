Börsenplätze Vestas-Aktie:



Die Vestas Wind Systems A/S ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) unter die Lupe.Windaktien würden am Mittwoch zu den Top-Gewinnern an der Börse zählen. Im ohnehin freundlichen Marktumfeld steche neben Siemens Gamesa auch der Weltmarktführer Vestas positiv heraus. Volle Auftragsbücher und ein Rekordumsatz im vergangenen Quartal kämen an der Börse gut an - die Aktie springe auf ein Rekordhoch.Vestas habe den Umsatz von Oktober bis Dezember um 38 Prozent auf 4,65 Milliarden Euro gesteigert. Das operative Ergebnis sei um 36 Prozent auf 404 Millionen Euro geklettert. Vor allem das Plus beim Auftragseingang von 30 Prozent auf 13,8 Milliarden Euro im Gesamtjahr 2019 habe beeindrucken können. Trotz des Gegenwinds durch Handelskonflikt und scharfem Wettbewerb stünden inklusive Serviceaufträge nun Aufträge im Volumen von 34 Milliarden Euro in den Büchern.Unter dem Strich seien 700 Millionen Euro Gewinn geblieben - nach 683 Millionen Euro vor einem Jahr. Da hätten es die Anleger auch verschmerzen können, dass die operative Marge um mehr als einen Prozentpunkt auf 8,3 Prozent gefallen sei. Für das kommende Jahr rechne Vestas mit einer operativen Marge zwischen sieben und neun Prozent.Vestas sei profitabler als die Konkurrenz und freue sich über einen Auftragsboom. Der Weltmarktführer bleibt der Favorit des "Aktionär". Ein Ende der Rally ist mit dem neuen Allzeithoch noch lange nicht in Sicht, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link