Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) unter die Lupe.Die dänischen Windkraftkonzerne Vestas und Orsted würden als Aushängeschilder der grünen Energiewelt gelten. Während der Windparkbetreiber bei der großen Offshore-Windauktion vor der US-Küste noch auf Turbinen von General Electric setze, würden die beiden Konzerne nun in Irland zusammenarbeiten. Das Projekt könnte zu einem Meilenstein werden.In der irischen Grafschaft Tipperary errichte Orsted einen Onshore-Windpark (an Land) mit einem Volumen von 29 Megawatt. Vestas habe nun den Zuschlag für die Turbinen bekommen. Zunächst einmal wirke das Auftragsvolumen überschaubar. Doch es sei tatsächlich das erste Onshore-Projekt, bei dem die beiden skandinavischen Schwergewichte zusammenarbeiten würden.Traditionell setze Orsted vor allem auf Offshore-Windparks auf hoher See und sei dabei Weltmarktführer. Doch nach und nach baue der Konzern auch sein Onshore-Portfolio aus. "Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Orsted und ihrem neuen europäischen Onshore-Windgeschäft ( ) in Irland zu beginnen", habe sich Juan Furones, Vice President Sales North & West von Vestas Northern & Central Europe, entsprechend zufrieden gezeigt.Vestas wiederum habe mit Orsted einen weiteren potenziellen Kunden für die Onshore-Turbinen. Doch auch bei Offshore-Windkraft sei der Konzern stark aufgestellt. Volle Auftragsbücher und die Aussicht auf steigende Margen nach der Corona-Pandemie sollten den Kurs weiter antreiben.Für konservative Anleger bleibt die Aktie die beste Wahl unter den Turbinenbauern, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.07.2021)