Börsenplätze Vestas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vestas-Aktie:

23,42 EUR +3,49% (26.01.2022, 10:33)



Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:

23,39 EUR +4,00% (26.01.2022, 10:45)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0061539921



WKN Vestas-Aktie:

A3CMNS



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Kopenhagen-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



NASDAQ OTC-Symbol Vestas-Aktie:

VWSYF



Kurzprofil Vestas Wind Systems A/S:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (26.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Turbinenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) unter die Lupe.Es seien schwierige Zeiten für die Windbranche. Nach der Gewinnwarnung von Siemens Gamesa habe nun der dänische Wettbewerber Vestas schwache Zahlen vorgelegt. Die Aktie habe nach einem Minus im frühen Handel inzwischen dennoch ins Plus gedreht ein, auch der deutsche Rivale Nordex lege zu.Vestas rechne auch im neuen Jahr mit Belastungen durch die angespannten Lieferketten sowie damit einhergehenden hohen Transport- und Logistikkosten. Der Umsatz werde 2022 zwischen 15 und 16,5 Milliarden Euro erwartet. Die bereinigte EBIT-Marge solle bei null bis vier Prozent liegen. Die Prognose sei mit größerer Unsicherheit behaftet als üblich.Mit dem erwarteten Umsatz würde Vestas nur im besten Fall wachsen. 2021 hätten die Erträge bei 15,6 Milliarden Euro gelegen, die bereinigte operative Marge habe drei Prozent betragen. Der Umsatz liege damit am unteren Ende der Unternehmensprognose, die Marge darunter.Die Analysten hätten für 2021 mit etwas mehr gerechnet, seien allerdings angesichts der mehrmals gekappten Prognose vergangenes Jahr auch schon gewarnt gewesen. Die Kosten seien im vergangenen Jahr weiter in die Höhe getrieben worden und hätten die Rentabilität stark beeinträchtigt, habe es von Unternehmenschef Henrik Andersen geheißen.Anleger warten ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link