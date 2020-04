Börsenplätze Vestas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:

78,88 EUR +2,74% (07.04.2020, 14:12)



NASDAQ OMX Copenhagen-Aktienkurs Vestas-Aktie:

590,00 DKK +4,98% (07.04.2020, 14:16)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0010268606



WKN Vestas-Aktie:

913769



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Kurzprofil Vestas Wind Systems:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (07.04.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) unter die Lupe.Windkraftaktien seien im Rahmen der Coronavirus-Krise zuletzt ebenfalls unter Druck geraten. Nun habe auch der Nordex-Rivale Vestas seine Prognose für das laufende Jahr zurückgezogen. Der dänische Turbinenbauer äußere sich aber dennoch verhalten optimistisch, die Vestas-Aktie lege deshalb weiter zu.Erste Eckdaten würden darauf hindeuten, dass das erste Quartal im Rahmen der Erwartungen verlaufen sei, habe Vestas am Dienstag mitgeteilt. Der Auftragseingang habe sich auf 3,3 Gigawatt Leistung belaufen. Im Vorjahresquartal seien Bestellungen über drei Gigawatt eingegangen.Ausgehend von der begrenzten Bedeutung eines einzelnen Quartals sei auch das Erreichen der Prognose für 2020 noch realistisch, habe es vom Unternehmen geheißen. Dennoch gebe es derzeit keine ausreichende Klarheit über den weiteren Verlauf des Jahres, weswegen das dänische Unternehmen derzeit keinen Ausblick auf die Geschäftsentwicklung geben könne. Die Dividendenzahlung für 2019 bleibe davon jedoch unberührt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link