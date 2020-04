Börsenplätze Vestas-Aktie:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (20.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) unter die Lupe.Der dänische Konzern wolle angesichts der Coronavirus-Krise das Produktangebot straffen und Hunderte Arbeitsplätze streichen. Davon betroffen seien rund 400 Jobs vorwiegend in Dänemark, wie der Nordex-Konkurrent am Montag mitgeteilt habe. Einige Projekte würden mit sofortiger Wirkung eingestellt, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.Das Unternehmen befinde sich in einer Periode hoher Unsicherheit, sagte Vestas-Vorstandschef Henrik Andersen. Mit der strategischen Entscheidung zu einem kleineren Produktangebot und einer reduzierten Komplexität erhalte der Windanlagenbauer seine Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft und stelle sich auf die Herausforderungen der Covid-19-Pandemie ein.Die Coronavirus-Krise treffe auch die Windbranche. Die Maßnahmen von Vestas kämen am Markt nicht gut an, die Aktie falle zurück. Langfristig würden die Aussichten stimmen, die Auftragsbücher dürften weiter gut gefüllt bleiben. Als Weltmarktführer bleibe Vestas der Favorit des "Aktionärs". Nordex sei die spekulativere Alternative für Anleger, die auf den Turnaround setzen wollten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link