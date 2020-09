Schlechtes Image



Die Aktienkultur in Deutschland sei seit jeher verkümmert und die Schlagzeilen würden immer wieder bewirken, dass sich daran auch nicht viel ändere. Denn Aktienmärkte würden keine Schlagzeilen damit machen, dass sie langfristig überlegene Renditen möglich machen würden, das Rampenlicht gehöre den Skandalen. VW verstricke sich im Abgasskandal, Wirecard versenke sich durch einen unvorstellbaren Bilanzbetrug selbst, GRENKE sehe sich massiven Vorwürfen ausgesetzt, das US-Unternehmen Nikola befinde sich im Visier der amerikanischen Börsenaufsicht und die Deutsche Bank sei seit vielen Jahren Dauergast bei groß angelegten Finanz-Skandalen. Wie solle man angesichts dieser Machenschaften Vertrauen in die börsennotierten Unternehmen schöpfen? Mit einer rationalen Herangehensweise an Aktieninvestments!



Nicht zu kompliziert



Einer der vielen Ratschläge von Warren Buffett laute: "Ich kaufe nur, was ich verstehe." Dagegen könnte man argumentieren, dass diese Ansicht "altmodisch" sei und gerade die zukunftsweisenden Technologien, deren Geschäftsmodell eben nicht von jedem Marktteilnehmer vollumfänglich durchschaut werde, die größten Wachstumschancen am Markt bieten würden - künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge und vieles mehr. Die Wahrheit liege - wie so oft - in der gesunden Mitte. Auf der einen Seite sollte man als Anleger darauf achten, dass man sich vor Zukunftsthemen nicht verschließe, auf der anderen Seite sollte eine Portfoliokonstruktion nicht die "Suche nach dem nächsten großen Ding" bedeuten. Wer seinen Investmentstil flexibel an die Entwicklungen im Marktzyklus anlehnen könne und die Geschäftsmodelle einzelner Unternehmen so rational wie möglich überprüfe, begebe sich in eine erfolgsversprechende Position. Und wer schütze die Anleger vor den schwarzen Schafen? In letzter Instanz niemand, deshalb beinhalte eine rationale Portfoliokonstruktion auch eine gesunde Diversifikation.



Fazit



Aktienmärkte würden langfristig erfolgsversprechende Investitionen bieten, weil der grundlegende Trend zu globalem Wachstum eine schier unaufhaltsame Kraft darstelle. Allerdings brauche es insbesondere in der frühen Bullenmarktphase Vertrauen in diese Robustheit. Leider würden typische Schlagzeilen nicht zu dieser Vertrauensbildung beitragen - es bleibe also den rational agierenden Anlegern vorbehalten, in dieser frühen Phase dabei zu sein. (24.09.2020/ac/a/m)





