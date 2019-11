Tradegate-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs. (26.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des US-Biotechkonzerns Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) unter die Lupe.Die Vertex Pharmaceuticals-Aktie notiere auf Allzeithoch. Aufgrund des sehr steilen Kursanstiegs in den vergangenen Wochen sollten noch nicht investierte Anleger auf den fahrenden Zug aber nicht mehr aufspringen. Die Vertex Pharmaceuticals-Aktie sei mit einem 2020er-KGV von ca. 33 ohnehin nicht mehr billig, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.11.2019)Das vollständige Interview mit Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.