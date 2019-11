Tradegate-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

187,70 Euro +1,37% (13.11.2019, 14:21)



NASDAQ-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

USD 203,86 +/- 0,00% (13.11.2019, 14:38, vorbörslich)



ISIN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

US92532F1003



WKN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

882807



Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VX1



Nasdaq-Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VRTX



Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs. (13.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Atlanta (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse der Analystin Robyn Karnauskas von SunTrust Robinson Humphrey:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Robyn Karnauskas, Analystin von SunTrust Robinson Humphrey, die Aktien des US-Biotechkonzerns Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) im Rahmen einer Ersteinschätzung zum Kauf.Die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey weisen auf das große Wachstumspotenzial von Vertex Pharmaceuticals Inc. hin. Auf Sicht von fünf Jahren könnte sich das durchschnittliche Gewinnwachstum auf 17,7% belaufen. Beim US-Pharmamarkt dürften die Zuwächse im Schnitt dagegen nur 6,2% betragen.Im derzeit herausfordernden Marktumfeld könnten Wachstumstitel mit guter Visibilität wie Vertex Pharmaceuticals eine Outperformance erzielen, so die Einschätzung der Analystin Robyn Karnauskas.Die Aktienanalysten von SunTrust Robinson Humphrey beginnen in ihrer Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse die Coverage mit einem "buy"-Votum und veranschlagen ein Kursziel von 235,00 USD.Börsenplätze Vertex Pharmaceuticals-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:187,10 Euro +0,80% (13.11.2019, 14:01)