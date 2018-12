Die Analysten hätten dem Unternehmen zuletzt gute Aussichten bescheinigt, eine beschleunigte Dynamik im Vergleich zu den Vorquartalen analysiert, auch aufgrund der Einführung einer Reihe neuer Produkte, mit denen CZM die Wachstumsstrategie weiter vorantreiben wolle.



In den SDAX, der die 70 größten und meist gehandelten Unternehmen unterhalb von MDAX versammle, würden auch die Papiere von Börseneinsteiger Knorr-Bremse AG (ISIN DE000KBX1006 / WKN KBX100) aufgenommen, wofür die Aktien der BayWa AG (ISIN DE0005194062 / WKN 519406) den SDAX verlassen müssten. KnorrBremse aus Hamburg sei der weltweit führende Hersteller von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge; das Unternehmen habe am Tag nach der Aufnahme in den SDAX angekündigt, den Geschäftsbereich Lenksysteme für Nutzfahrzeuge von Hitachi Automotive Systems, Ltd. in Japan und Thailand zu übernehmen.



Wirksam würden die Änderungen zum 27.12.2018. Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der Aktienindices der Deutsche Börse AG sei der 5. März 2019.







Hannover (www.aktiencheck.de) - Im Rahmen der quartalsweise stattfindenden Überprüfung der Index-Zusammensetzungen der Deutschen Börse, bei der nach In-Augenscheinnahme von Transparenzanforderungen, MarketCap und Liquidität über Indexwechsel entschieden wird, gab es jetzt zum Ende 2018 keine Veränderungen für den DAX und den TecDAX , so Dr. Lutz Tantow von der Nord LB.In den MDAX kämen die Aktien der Carl Zeiss Meditec AG ( ISIN DE0005313704 WKN 531370 ) hinzu und würden dort die Aktien der CTS Eventim AG & CO. KGaA ( ISIN DE0005470306 WKN 547030 ) ersetzen, die in den SDAX wechseln würden. CTS steige aufgrund der Fast-Exit-Regel aus. Carl Zeiss Meditec habe sich wegen der hohen Marktkapitalisierung und des guten Orderbuchumsatzes für den Index der 60 größten und börsenumsatzstärksten Unternehmen unterhalb des DAX qualifiziert. Einen Tag später habe das Unternehmen aus Jena aktuelle Zahlen präsentiert, die so gut angenommen worden seien, dass der Kurs der Aktie letzten Freitag um 4,4% angestiegen sei.